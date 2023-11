Rośnie liczba zachorowań na COVID-19. "Wciąż stanowi śmiertelne zagrożenie"

7 listopada zarejestrowano w Polsce 1 191 zakażeń koronawirusem. Rosnąca liczba zachorowań na COVID-19 to trend, który utrzymuje się od ubiegłego tygodnia. Lekarze sądzą, że oficjalne dane są zaniżone, a każdego dnia może przybywać nawet kilkadziesiąt tysięcy nowych chorych, o czym pisaliśmy na Gazeta.pl. Lekarze wyjaśnili, dlaczego statystyki są niemiarodajne i powiedzieli, co wpływa na szybki wzrost zakażań wirusem SARS-CoV-2.

Rośnie liczba zachorowań na COVID-19. Lekarze wskazali grupy zagrożonych pacjentów

Lekarze uważają, że wzrost zachorowań na COVID-19 jest związany ze zmianą pogody i rozpoczęciem sezonu infekcyjnego. Podkreślili, że wykonywanie dużej liczby testów pozostaje ważnym narzędziem w walce z wirusem. Niestety, pacjenci rzadko sami się testują. Z tego powodu zachorowań może być znacznie więcej, niż pokazują statystyki.

Eksperci wskazali również, które grupy pacjentów są najbardziej narażone na negatywne skutki zakażenia koronawirusem. - Chodzi przede wszystkim o osoby, które są z grup ryzyka ciężkiego przebiegu, bo wirus wciąż stanowi śmiertelne zagrożenie właśnie dla tych najsłabszych i najstarszych, którzy wciąż, codziennie - w niedużych liczbach, ale jednak - umierają z powodu tego zakażenia - powiedział w TVN24 lekarz pediatra Kacper Toczyłowski.

Jakie objawy COVID-19? Niektóre występują już rzadko

Lekarze zauważyli, że utrata węchu i smaku to objawy, które obecnie rzadko występują wśród pacjentów chorych na COVID-19. Poza tym "objawy zakażenia są bardzo zbliżone do tego, co widzieliśmy w poprzednich latach", stwierdził dr Toczyłowski. - Czasami są zupełnie błahe, jak ból gardła, kaszel czy niewielki katar. Absolutna większość osób ma bardzo łagodne objawy zakażenia tym wirusem. U dzieci może to być tylko gorączka, wymioty czy biegunka - dodał.