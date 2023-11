Zbezcześcił grób Patryka P. w Krakowie. 41-latek przyznał się do winy. Sąd wydał wyrok

8 listopada w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty zapadł wyrok skazujący dla Jakuba G. Mężczyzna znieważył grób Patryka P. Przypomnijmy, Patryk P. pod wpływem alkoholu prowadził samochód i doprowadził do śmiertelnego wypadku.

REKLAMA

Zobacz wideo Ćwiąkalski o konfiskacie samochodu: Pijani kierowcy powodują ok. 10 proc. wypadków

Kraków. Zapadł wyrok ws. znieważenia grobu Patryka P. 41-latek zachowanie tłumaczył alkoholem

Do znieważenia grobu Patryka P. na cmentarzu Grębałów doszło 22 lipca 2023 roku. Jakub G. rozrzucił złożone na grobie kwiaty oraz wiązanki, a także znicze. Następnie opluł nagrobek i oddał na niego mocz - przekazała Interia. 41-latek został zatrzymany przez policję. Przyznał się do winy. Swoje zachowanie tłumaczył silnym upojeniem alkoholowym. W trakcie procesu mężczyzna usłyszał zarzuty z art. 262 par. 1 Kodeksu karnego - "kto znieważa zwłoki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch".

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty uznał, że Jakub G. jest winny, i wymierzył mu karę ośmiu miesięcy ograniczenia wolności. Zobowiązał go również do wykonywania "nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, w wymiarze 20 godzin miesięcznie" - podała Interia. Mężczyzna ma również przeprosić na piśmie matkę zmarłego - ma na to miesiąc od uprawomocnienia się wyroku. Oskarżony dobrowolnie poddał się karze.

Kraków. Czterech mężczyzn zginęło w wypadku przy moście Dębnickim. Kierowca miał 2,3 promila

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z 14 na 15 lipca w Krakowie. "Kierujący renault megane jadący Aleją Krasińskiego w kierunku Mostu Dębnickiego stracił nagle panowanie nad pojazdem, potrącił słupki zawężające jezdnię, przejechał przez skrzyżowanie w lewą stronę, uderzając w słup sygnalizacji świetlnej i lampę oświetlenia ulicznego, a następnie zjechał, dachując, po schodach na Bulwar Czerwieński gdzie z kolei uderzył w betonowy murek okalający ścieżkę dla pieszych" - relacjonowała krakowska policja. W wyniku wypadku zginęło czterech mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat.

"Ku przestrodze i z prośbą o zachowanie bezpieczeństwa na drogach publikujemy film z monitoringu" - przekazała krakowska policja, która udostępniła nagranie sprzed wypadku.