Wicedyrektor Caritasu dokonał apostazji. Wyjaśnia powody: Kościół jest korporacją w najgorszym wydaniu

Cały wywiad "Wicedyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej dokonał apostazji: 'Kościół katolicki gardzi prawdą'" można przeczytać na wyborcza.pl>>>

REKLAMA

Wicedyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej Sebastian Wiśniewski rozpoczął pracę w Caritas Archidiecezji Białostockiej 16 lat temu. W 2019 roku został wicedyrektorem. 7 września postanowił odejść z Kościoła katolickiego.

W wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" Wiśniewski podkreśla, że nie przestał wierzyć w Boga. - Wręcz przeciwnie, po odejściu z rzymskokatolickiego Kościoła i poprzez świadome przyjęcie chrztu w Trzecim Zborze Chrześcijan Baptystów RP "Wspólnota Dobrej Nadziei" w Białymstoku czuję się bliżej Boga i czuję głębszą relację z Bogiem - stwierdził. Jak dodał, na decyzję o apostazji "wpływ miało wiele czynników".

Zobacz wideo Marek Zuber: Kredyty są nadal bardzo drogie, ale tańsze niż były trzy miesiące temu

Wicedyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej dokonał apostazji

- Głównie to karygodne zachowania duchownych Kościoła katolickiego o wymiarze globalnym i lokalnym oraz ich wybiórcze nauczanie o moralności i prawdach objawionych. Wymienić można: wygodnictwo życiowe duchownych na koszt naiwnych wiernych, ich pozorowana "praca zawodowa", handlowanie sakramentami i majątkiem Kościoła - postępowanie wbrew nauczaniu Pana Jezusa ("darmo otrzymaliście, darmo dawajcie"). Ponadto brak transparentności i uzasadnienia w gromadzeniu majątków przez księży i ich poczynania wbrew temu co naucza Biblia, a szczególnie Nowy Testament. Tchórzliwe ucieczki od odpowiedzialności za popełnione przestępstwa i wykroczenia, jak akty pedofilskie, gwałty, kradzieże, wyłudzenia, przestępstwa drogowe. Manipulowanie i wykorzystywanie wiernych do własnych celów. Można jeszcze wiele wymieniać. W zasadzie wszystko to, co Kościół katolicki wskazuje jako grzechy główne, czyli: pychę, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew oraz lenistwo - wyliczał.

"Kościół ten nie jest drogą do świętości, lecz korporacją"

Pytany, co bezpośrednio wpłynęło na jego decyzję, stwierdził, że "wpływ miało uświadomienie sobie tego, że Kościół ten nie jest drogą do świętości, lecz korporacją - i to w najgorszym wydaniu - dbającą o własny kapitał i leczący swoje przyziemne kompleksy". - Nie jest on ostoją prawdy, bo ucieka od niej i nią gardzi, a tym samym nie prowadzi też wiernych do życia wiecznego. Na moją decyzję olbrzymi wpływ miały doświadczenia z pracy w Caritasie, szczególnie zdarzenia z końcówki roku 2022 i początku 2023 roku, o czym zresztą pisała "Gazeta Wyborcza" - powiedział. - Chodzi o ucieczkę od wyjaśnienia nieprawidłowości i skandalicznych praktyk w jednym z białostockich ośrodków Caritasu, a za tym: uciekanie od prawdy i notoryczne kłamanie, brak reakcji przełożonego, czyli metropolity białostockiego abp. Józefa Guzdka na wszelkie doniesienia o wyrządzonej krzywdzie podopiecznym i pracownikom tego ośrodka. To wszystko dalekie jest od tego, czego uczy Pismo Święte i tradycja - stwierdził.