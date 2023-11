"Czarny protest" uczniów. Dyrektorka wydaje krocie, a w szkole nie ma zajęć ani mydła

Uczniowie XXX LO w Krakowie uczestniczyli we wtorek 7 listopada w "czarnym proteście". Licealiści wyrazili swoje niezadowolenie ze sposobu zarządzania placówką przez dyrektorkę. - Pani dyrektor niszczy szkołę - skandowali ubrani na czarno uczniowie. Kontrola przeprowadzona przez urząd miasta potwierdziła wątpliwości co do sposobu gospodarowania środkami placówki.

"Czarny protest" uczniów, którzy nie mają zajęć tanecznych. "Tu się kręci piruety, a nie biznes"

Radio ZET ustaliło, że dyrektorka krakowskiego liceum przeznaczyła setki tysięcy złotych na zakupy dywanów, narzędzi ogrodniczych, pościeli czy rowerów, a nie zadbała o podstawowe produkty - w placówce brakuje mydła oraz papieru toaletowego. Nie zorganizowano również zajęć tanecznych, które są przewidziane w programie. "Tu się kręci piruety, a nie biznes" - napisali uczniowie na jednym z transparentów, nawiązując do tej sytuacji. Skandowali również: "Gdzie są pieniądze?" i krzyczeli: "Złodziejka!" pod adresem dyrektorki.

W trudnym położeniu znaleźli się nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele, którzy nie otrzymują należnych im pensji. - Pracuję w tej szkole osiem lat. Pieniędzy nie dostałem od czerwca. Długo miałem wyrozumiałość, bo w zawodach artystycznych poślizgi z wypłatą się zdarzają, nie robiłem rabanu, ale już dość tego. W październiku złożyliśmy w sekretariacie szkoły wezwanie do zapłaty. Nie wiemy co dalej, bo umowy mieliśmy podpisane do końca października. W zasadzie nie mamy żadnych prawnych podstaw by pracować z uczniami - powiedział jeden z nauczycieli w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Kraków. Kontrola wydatków dyrektorki liceum dała "bardzo niepokojące wnioski"

O problemie niewłaściwego wykorzystania dotacji na działalność liceum mówią nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także krakowscy urzędnicy. Wiceprezydentka Krakowa Anna Korfel-Jasińska potwierdziła, że do urzędu miasta trafiło zawiadomienie o możliwych nieprawidłowościach w gospodarowaniu publicznymi środkami. - Kontrola dobiega końca i rzeczywiście pojawiają się bardzo niepokojące wnioski. Protokół jeszcze nie został przedstawiony pani dyrektor, ale wszystko wskazuje na to, że finałem będzie zawiadomienie organów ścigania - poinformowała.