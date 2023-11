Kiedy spadnie śnieg w Polsce? Na Kasprowym Wierchu i Śnieżce jest już zima

Już od kilku dni w Tatrach panują bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki. Jak podał Portal Tatrzański, za sprawą ostatnich opadów śniegu na szlakach pojawiły się liczne oblodzenia. Wspinaczkę w wyższych partiach gór utrudnia silny wiatr, a w wielu miejscach trasę przecinają powalone drzewa i urwane gałęzie.

Zima opanowała polskie góry. Kasprowy Wierch w śniegu

Na oficjalnej stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego pojawił się komunikat, w którym jego przedstawiciele ostrzegają turystów przed potencjalnymi zagrożeniami. Miejscami na szlakach zalegają wysokie zaspy, gdzie śnieg sięga powyżej kolan. Dodatkowo widoczność utrudnia gęsta mgła i niski pułap chmur.

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w środę na Kasprowym Wierchu odnotowano już 13 cm śniegu. Z kolei na Śnieżce (Karkonosze) pokrywa śnieżna sięgnęła 10 cm wysokości. W przeciągu ostatniej doby w górach wystąpiły niewielkie opady śniegu.

Pogoda na najbliższe dni. Zima nie spieszy się do Polski. Śnieg pozostanie w górach

Choć listopad zdążył się już na dobre rozpocząć, w Polsce wciąż króluje typowo jesienna aura. Według najnowszych prognoz portalu DobraPogoda24.pl pierwsze podrygi zimy odczujemy jedynie w postaci nocnych przymrozków. Istnieje również duża szansa na kontynuację opadów śniegu w rejonach górskich, jednak poza nimi będą one miały incydentalny charakter. Prawdopodobieństwo wystąpienia mroźnych opadów w Polsce w połowie listopada wynosi obecnie od 20 do 30 proc.

Pokrywa się to z przewidywaniami IMGW, które na najbliższe dni zakładają zachmurzenia z lokalnymi rozpogodzeniami. Z końcem tygodnia przerodzą się one w opady deszczu. Na przestrzeni kilku dni odczujemy jednak stopniowy spadek temperatury. W nocy będzie się ona wahać w przedziale od 7 do 3 st. C, natomiast za dnia na termometrach odnotujemy wartości w przedziale od 13 do 5 st. C.