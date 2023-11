Grzegorz Borys podejrzewany o zabójstwo swojego sześcioletniego syna został odnaleziony martwy w poniedziałek 6 listopada o godzinie 10:00. Ciało znajdowało się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w zbiorniku wodnym Lepusz. Poszukiwania mężczyzny trwały 17 dni, podczas których służby zmagały się z wieloma trudnościami.

Poszukiwania Grzegorza Borysa. "Niepotrzebnie podgrzewały atmosferę"

- Policja od pierwszych godzin po zdarzeniu prowadziła intensywne i wielokierunkowe czynności, w wyniku których miała pewność, że Borys udał się w kierunku tego zbiornika. Nie mogę powiedzieć nic więcej - powiedziała Onetowi osoba będąca blisko akcji poszukiwawczej Grzegorza Borysa. Rozmówca poprosił, aby nie ujawniać jego funkcji i jednostki.

Rozmówca potwierdził, że policja znalazła plecak należący do Grzegorza Borysa kilka dni przed znalezieniem ciała. - Jego umiejscowienie w okolicach zbiornika uniemożliwiało znalezienie go w pierwszych dniach poszukiwań. Był za daleko od brzegu - powiedział.

Podczas dyskusji pojawił się wątek informacji, które przeciekały do mediów. Jedną z nich były rzekome sytuacje, kiedy Grzegorz Borys miał być widziany przez funkcjonariuszy, ale udawało mu się uciec. - Wątpię, żeby takie sytuacje były. Teren poszukiwań był, co prawda, szczelnie zamknięty, ale jeśli funkcjonariusze i żołnierze obecni na miejscu zdarzenia kogoś widzieli, to nie był to Borys. To mógł być cywil, jakiś zagubiony grzybiarz, a nawet "żartowniś" - przekazał rozmówca.

Podczas poszukiwań znajdowano także różne skrytki i szałasy, ale jak się okazuje, nie miały one związku ze sprawą. - Takie rzeczy znajdują się we wszystkich lasach. Nie miały związku ze sprawą i tylko niepotrzebnie podgrzewały atmosferę. I wprowadzały zamieszanie - zaznaczył ekspert. Jego zdaniem podczas obławy najbardziej przeszkadzały niepotwierdzone informacje przedostające się do mediów. - Prawie za każdym razem mijały się z prawdą - stwierdził.

Zmagania policji podczas poszukiwań Grzegorza Borysa. "Nie miałby szans uciec"

Policjanci z pionów prewencji biorący udział w akcji zmierzyli się z licznymi trudnościami. - Często nie mieli zapasowych skarpetek, koszulek. Zmagali się z deszczem, zimnem, bardzo długimi służbami. Jedzenie i napoje mieli zagwarantowane, ale to nie rekompensowało trudnej służby. To dzięki tym policjantom udawało się zacieśniać krąg poszukiwań. Mimo że nie byli w czołówce wyspecjalizowanych komórek, to bez nich nigdy nie osiągnięto by sukcesu i to im się należą największe brawa - powiedział ekspert.

Pomorska policja poinformowała, że poszukiwania obejmowały obszar o wielkości ośmiu hektarów. Rozmówca przekazał, że najbardziej zapadły mu w pamięć ostatnie dni obławy. - To były działania prowadzone na ogromną skalę i bardzo moim zdaniem profesjonalnie prowadzone i koordynowane. Znalezienie Borysa było kwestią czasu. I to nawet jeśli by żył i nie byłoby go w Trójmieście. Nie miałby szans uciec - ocenił. Rozmówca wyjaśnił także, czemu znalezienie Grzegorza Borysa zajęło aż 17 dni. - To proste. Borys się utopił i był pod wodą. Muł go mógł przykryć. Później gazy w ciele napęczniały wskutek procesów gnilnych i ciało wypływało. Kto pracował z utopionymi zwłokami, ten wie, że zazwyczaj na drugi tydzień wypływają - powiedział.

Jak informowaliśmy, sekcja zwłok wykazała, że 44-latek miał rany postrzałowe z broni pneumatycznej, ale to nie one doprowadziły do zgonu. Mężczyzna miał zginąć na skutek utonięcia. "Kilka dni przed zabójstwem Grzegorz Borys napisał niepokojące SMS-y do swojej matki, która przebywa w domu opieki społecznej. Ich treść świadczy o tym, że już wtedy wiedział, że zabije, choć niejasno zapowiadał, że nie chce zrobić tego, co się wydarzy" - ustaliła "Gazeta Wyborcza". Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: "Kulisy śledztwa ws. Grzegorza Borysa. Nieoficjalnie: Miał pisać niepokojące SMS-y do matki".