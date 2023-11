Absurdy w TVP. "Tradycyjny schabowy" bohaterem tragicznym. Zagrażają mu "lewicowe pomysły"

Niecodzienna narracja pojawiła się we wtorkowym (7 listopada) głównym wydaniu "Wiadomości" na antenie TVP. W materiale podpisanym "'Tu mówi Polska'. O przyszłości rolników" dziennikarze stacji odnieśli się do obchodzonego w tym dniu święta kotleta schabowego. Padła sugestia, że po przejęciu władzy przez opozycję, "typowy polski obiad" może zostać zastąpiony wersją wegetariańską.

Wycofanie schabowego tematem wiadomości TVP. W zamian sugerowane święto rukoli lub jarmużu

- Jeśli jednak wdrożone zostaną najbardziej lewicowe pomysły, to zamiast tradycyjnego schabowego będzie... No właśnie. Święto rukoli? Jarmużu? - pytała autorka materiału. Na potwierdzenie tych spekulacji przytoczono wypowiedź europosłanki Zielonych Sylwii Spurek, która publicznie opowiada się za ograniczeniem spożycia i produkcji mięsa. Dodano, że ugrupowanie, do którego należy, wchodzi w skład Koalicji Obywatelskiej. Podkreślono również, że chętna do współpracy z KO Lewica ma zamiar zlikwidować chów klatkowy.

TVP podkreśla podziały w rolnictwie. "Powiedzieć o rozbieżnościach, to nic nie powiedzieć"

W ramach kontrastu w materiale wspomniana została "Rolnicza dwunastka", pod którą podpisały się zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Polskie Stronnictwo Ludowe. Na koniec wspomniano o wzroście popularności zawodów związanych z rolnictwem wśród młodych ludzi. - W sprawach rolnictwa pomiędzy potencjalnymi przyszłymi koalicjantami powiedzieć o rozbieżnościach, to nic nie powiedzieć - skwitowała autorka materiału.