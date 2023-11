"Zabetonowany" samochód w Łodzi. Syn właścicielki: Mama pożyczyła auto. Absurdalna sytuacja

We wtorek na profilu LDZ Zmotoryzowani Łodzianie pojawiło się zdjęcie słynnego samochodu z ulicy Legionów w Łodzi. Z dziury na remontowanej nawierzchni osobówka trafiła na parking przed Manufakturą, a następnie znalazła się pomiędzy budynkami na jednym z osiedli. Do samochodu dotarł dziennikarz Onetu. - To nie jest auto, które zwykle tu parkuje. Teraz zastawia mi okno od wsypywania węgla do mojej piwnicy - przyznaje jedna z mieszkanek.

"Zabetonowany" samochód w Łodzi. Syn właścicielki: Absurdalna sytuacja

Portalowi udało się porozmawiać z mężczyzną, który przedstawił się jako syn właścicielki słynnego samochodu. - To jakaś absurdalna sytuacja - powiedział. Jak stwierdził, "mama pożyczyła samochód koledze siostry". Gdy rodzina dowiedziała się z mediów o "zabetonowaniu" auta, matka mężczyzny miała zażądać zwrotu samochodu. - Mama mieszka pod innym adresem niż ten, ale na razie jej auto będzie parkowało u nas - powiedział rozmówca Onetu.

Profil LDZ Zmotoryzowani Łodzianie opublikował w weekend zdjęcia przedstawiające niecodzienny widok. Widać na nich remontowaną ulicę Legionów i samochód osobowy otoczony szalunkami. Auto znajdowało się w "dziurze" w świeżo wylanej nawierzchni. Zdjęcia z ul. Legionów obiegły sieć. Sam samochód stał się atrakcją. Jak relacjonowały lokalne media, samochód przychodzili fotografować zaciekawieni mieszkańcy. Osobie, która pozostawiła samochód na placu budowy, grozi mandat w wysokości 100 zł i jeden punkt karny.