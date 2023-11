Dr Grzesiowski: Dziennie może teraz chorować na COVID-19 kilkadziesiąt tysięcy nowych osób

Zobacz wideo Poranna Rozmowa Gazeta.pl. Dr med. Paweł Grzesiowski

- Ostrzegaliśmy, że kolejna fala zakażeń koronawirusa będzie jesienią, ale nie przebiło się to w trakcie gorączki przedwyborczej. Teraz mamy sytuację, w której mamy falę i to bardzo wysoką. Zachorowań jest bardzo dużo. Dane, które pani przedstawiła, są kompletnie niedoszacowane. Wykonujemy mało testów i diagnozujemy mało osób - mówi w Porannej rozmowie Gazeta.pl dr Paweł Grzesiowski.

REKLAMA

Jak zaznacza, testowane są jedynie osoby, które mają ewidentne objawy i są skierowane na badanie przez lekarza. - W poprzednich latach dziennie wykonywano kilkadziesiąt tysięcy testów. Dziś ludzie chorują, ale nie wiemy, czy to grypa, wirus RSV, czy COVID-19 - podkreśla specjalista.

Ekspert zaznacza, że w Polsce nadal nie są dostępne szczepionki, które lepiej chronią przed nowymi wariantami koronawirusa. Nie wiadomo, kiedy dotrą do Polski, a z nieoficjalnych informacji wynika, że planowane są pod koniec listopada. - Pacjenci chcą wiedzieć konkretnie, kiedy mogą się zgłosić na szczepienie. Ja nie wiem, co mam im odpowiedzieć. (...) To tragiczne. Pacjenci chcieliby się zabezpieczyć, są to kobiety w ciąży, starsze, obciążone schorzeniami. Oni wiedzą, że szczepienie może uratować im życie, a są pozbawieni możliwości zaszczepienia - mówi dr Grzesiowski.

- Powinniśmy traktować koronawirusa normalnie, ale musimy pamiętać, że te wirusy cały czas mutują. Nie wiemy, czy nowy wariant nie będzie przebiegał ciężej od pozostałych. Żeby móc to diagnozować, trzeba wykonać testy. Testy wciąż są refundowane przez NFZ. To nie jest wydatek lekarza czy pacjenta - dodał nasz rozmówca. W ocenie dr Grzesiowskiego "dziennie może teraz chorować kilkadziesiąt tysięcy nowych osób".

Eksperci zachęcają też do szczepień przeciwko grypie

Od 1 listopada 2023 szczepionki przeciw grypie (podawane we wstrzyknięciu) są bezpłatne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat. W grupie dorosłych w wieku 65+ bezpłatnie dostępne są: szczepionki przeciw grypie (Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra)"

- czytamy na stronie szczepienia.pzh.gov.pl.

Aktualne pozostają zasady refundacji "leki bezpłatne dla kobiet w ciąży" na szczepionki przeciw grypie (szczepionki inaktywowane (Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra). 50% proc. refundacji na szczepionkę przeciw grypie przysługuje wszystkim dorosłym w wieku 18-64 lata (InfluvacTetra, VaxigripTetra)

- zaznaczają urzędnicy.