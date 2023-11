Nie przyjmie nadania tytułu profesora od Andrzeja Dudy. "Nie mam ochoty ściskać pana ręki"

Prof. Jacek Barcik z Uniwersytetu Śląskiego specjalizuje się w zakresie prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej i prawa zdrowia publicznego. Jest wiceszefem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał prawie trzy lata temu, ale jego oficjalne wręczenie w Pałacu Prezydenckim odbędzie się dopiero teraz, w środę 8 listopada. Jednak prof. Barcik nie ma zamiaru uczestniczyć w uroczystości.

Nie przyjmie nadania tytułu profesora od Andrzeja Dudy. "Gorycz" zamiast "wzruszenia"

Prof. Jacek Barcik w udostępnionym poście na Facebooku przyznał, że tytuł profesora "zwyczajowo wręcza głowa państwa w uroczystej oprawie ceremonialnej Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego". "Wzruszenie, radość i duma, także dla rodziny, która również może uczestniczyć w wydarzeniu. Dążenie i marzenie towarzyszące niekiedy dekadom pracy naukowej materializuje się w tym wyjątkowym, jedynym w życiu wydarzeniu" - napisał. Okazuje się jednak, że wymienione "wzruszenie, radość i duma" występują, ale nie jego przypadku.

Jak stwierdził prof. Barcik, zaproszenie przyniosło ze sobą "gorycz i wściekłość". "Gorycz, bo trzeba odmówić udziału w tak ważnej zwłaszcza dla rodziny, wyjątkowej uroczystości. Wściekłość, że powodem odmowy jest osoba piastująca najwyższy urząd w państwie" - czytamy w poście.

Prof. Jacek Barcik: "Partyjny karierowicz, przestępca konstytucyjny... Nie mam ochoty ściskać pana ręki"

Prof. Jacek Barcik podkreślił, że osoba, która sprawuje urząd prezydenta, "powinna uosabiać majestat Rzeczypospolitej i zasługuje na szacunek". Jednak w jego opinii na ten szacunek nie zasługuje Andrzej Duda. "Osoba, której wąskie przymioty intelektualne i brak odwagi cywilnej (eufemistycznie rzecz ujmując) doprowadziły Państwo na skraj chaosu prawnego. Partyjny karierowicz stworzony przez swój obóz polityczny i nieoczekiwanie dla siebie samego wyniesiony na piedestał. Przestępca konstytucyjny" - czytamy.

"Prywatnie być może sympatyczna osoba, którą zdecydowanie przerósł ciężar piastowanego urzędu i od ośmiu lat chodzi w o wiele za dużych dla siebie butach. Ta osoba, działając w zorganizowanej grupie, zdemolowała nam Państwo, a mnie radość z wyjątkowego wydarzenia, jakim jest odebranie aktu nadania tytułu profesora. Nie mam ochoty ściskać pana ręki, Panie Prezydencie, bo nie wysechł z niej jeszcze brud atramentu, którym podpisywał pan sprzeczne z Konstytucją ustawy, osłabiając wewnętrznie Państwo w sytuacji egzystencjalnego zagrożenia ze Wschodu. Pozbawił mnie pan tej radości, ale spokój wynikający z braku konieczności rozmowy z Panem i zachowywania pozorów normalności w sytuacji, gdy wykreował Pan w Państwie nienormalność, jest cenniejszy. Życzę Panu dużo zdrowia jako człowiekowi i osinowego kołka jako politykierowi" - zakończył.

Prawnicy uważają, że Andrzej Duda wielokrotnie naruszył konstytucję. Wymieniają m.in. ułaskawienie byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przed prawomocnym wyrokiem sądu czy odmowę zaprzysiężenia trzech legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent był także autorem ustaw o neoKRS czy o ustroju sądów powszechnych - europejskie trybunały oceniły je jako niezgodne zarówno z prawem unijnym, jak i międzynarodowym. Co ciekawe, 6 listopada przygotował projekt zmiany regulaminu Sądu Najwyższego, który wzmacnia pozycję neosędziów ("wadliwie powołanych na stanowiska sędziowskie"). Więcej na ten temat w artykule:

W 2018 roku, w trakcie kryzysu wokół Sądu Najwyższego w Polsce, prof. Barcik zgłosił swoją kandydaturę na sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, ale od razu oświadczył, że sędzią SN nigdy nie zostanie. Jego zdaniem wytypowani przez Krajową Radę Sądownictwa do SN nigdy nie będą "legalnie wybranymi sędziami, lecz jedynie ich dublerami", co chciał swoją kandydaturą udowodnić. Prawnik zgodnie z oczekiwaniami nie znalazł się na liście kandydatów rekomendowanych do Izby Dyscyplinarnej SN.