Szokujące znalezisko na terenie giełdy w Poznaniu. W pojemnikach na kwiaty odkryto szczątki

Według ustaleń Radia Poznań szczątki zostały znalezione 3 listopada na Franowie, w części Poznania położonej na obszarze osiedli Chartowo i Antoninek-Zieliniec-Kobylepole. Jak przekazała rozgłośnia, nie wiadomo, czy na pewno były to kości ludzkie.

Poznań. Szczątki znalezione na terenie giełdy na Franowie

Fragmenty kości miały się znajdować w pojemniku na kwiaty na terenie giełdy rolno-ogrodniczej. Miała je znaleźć jedna z pracownic hali, podczas rozładowania towarów. Znalezienie kości potwierdził zarząd giełdy oraz mł. asp. Marta Mróz z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

- Znajdowały się one w pojemniku, w którym przewożone są kwiaty oraz inne rośliny. Policjanci sprawdzą wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Te szczątki zostały poddane oględzinom, a następnie zabezpieczone do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostaną poddane dalszym badaniom przez biegłego antropologa - przekazała Mróz, cytowana przez Radio Poznań. Według nieoficjalnych informacji jeden ze świadków miał twierdzić, że pojemnik, w którym znaleziono kości, należał do firmy pogrzebowej.

Szczecin. Szczątki z II wojny światowej na terenie ogródków działkowych?

W ostatnim czasie do podobnego odkrycia doszło na terenie ogródków działkowych w Szczecinie na terenie dzielnicy Pomorzany, o czym pisaliśmy we wcześniejszym artykule:

Według ekspertów znaleziono kości trzech osób, prawdopodobnie zginęły podczas II wojny światowej. - W tym miejscu nie było obozu dla robotników, najbliższy był przy obecnej ulicy Chmielewskiego, ale była bocznica kolejowa. Wstępnie wygląda to na grób pracowników przymusowych, wyrzuconych z pociągu na bocznicy i pochowanych - przekazał policjant i historyk dr Marek Łuczak.