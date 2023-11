22-latek ruszył autobusem do Gdyni. Dosłownie. Ukradł pojazd z dworca

"Z materiałów sprawy wynika, że w minioną sobotę mężczyzna jechał ze Świdwina do Gdyni pociągiem. Późnym wieczorem wysiadł na stacji w Lęborku, bo wydało się, że nie ma biletu. Postanowił więc dotrzeć do swojego miasta w inny sposób – autobusem, który ukradł z parkingu przy dworcu" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Lęborku. Zgłoszenie o kradzieży autobusu marki SETRA wpłynęło do policjantów w niedzielę rano.

Lębork. 22-latek ukradł autobus z dworca

"Gdy dochodzeniowcy byli w trakcie przyjmowania zawiadomienia, w Gdyni miejscowi policjanci zatrzymali wskazany autobus do kontroli. Za kierownicą siedział 22-letni mieszkaniec tego miasta, nieposiadający uprawnień do prowadzenia pojazdów. Funkcjonariusze zabezpieczyli skradziony autobus i zatrzymali tego mężczyznę" - czytamy w komunikacie.

To nie pierwszy konflikt mężczyzny z prawem. "Mężczyzna jest podejrzany o to, że w pierwszych dniach listopada w powiecie świdwińskim włamał się do ciężarowej Scanii, którą próbował odjechać, ale bezskutecznie, gdyż ciężarówka utknęła na grząskim podłożu. Tego samego spróbował z MAN-em i tym razem z powodzeniem. Przejażdżkę zakończył również w Gdyni i też w policyjnym areszcie" - czytamy.

22-latek odpowie za kradzież z włamaniem. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Prokuratura zdecydowała o zastosowaniu wobec mężczyzny policyjnego dozoru, nałożono na niego też zakaz opuszczania kraju.