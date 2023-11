Najpierw zabetonowane auto, teraz... wielki gejzer. "To najtrudniejszy remont w historii" [WIDEO]

Remont ulicy Legionów w Łodzi niesie za sobą wiele niespodzianek. Najpierw budowlańcy wylali beton wokół auta pozostawionego na terenie objętym modernizacją, o czym pisaliśmy. Teraz remont zakłóciła awaria rury wodociągowej. Usterka sprawiła, że mieszkańcy mogli podziwiać ogromny strumień wody, który "wyglądał jak gejzer".

Łódź. Mimo kolejnej awarii mieszkańcy wierzą, że "jeszcze będzie pięknie"

7 listopada robotnicy uszkodzili zasuwę wodociągową, przez co woda trysnęła w powietrze na kilkanaście metrów. "Legionów usilnie broni się przed rewitalizacją, ale my jej nie odpuścimy. To najtrudniejszy remont w historii miasta. Jak nie auto blokujące wylewkę betonu, to urwana zasuwa wodociągu i gejzer wody. Ale jeszcze będzie tu pięknie" - napisano na facebookowym fanepage'u Łodzi.

Jak poinformował portal tulodz.pl, woda dość długo lała się na ulicę, zanim pogotowie wodociągowe zdołało opanować sytuację. - Legionów za chwilę zatonie. Tu już i tak jest tyle błota, że za chwilę ulica zmieni się w bagno - mówili mieszkańcy.

Remont w Łodzi. Urzędnicy mówią, kto poniesie odpowiedzialność za awarię na ul. Legionów

Rzeczniczka Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi Małgorzata Loeffler skomentowała awarię rury wodociągowej na ul. Legionów. Stwierdziła, że "na pewno wykonawca zostanie obciążony kosztami za to zdarzenie". Rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi Miłosz Wik opisał natomiast skutki awarii.

- Nasi pracownicy pojechali na miejsce i zakręcili wodę. Bez wody są teraz posesje na ulicy Legionów na odcinku między Gdańską a Cmentarną. Na czas usuwania awarii zostanie podstawiony beczkowóz - poinformował.