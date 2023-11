Śmierć Grzegorza Borysa. Prokuratura: Przyczyną zgonu było utonięcie

W poniedziałek w okolicach zbiornika wodnego Lepusz w Gdyni znaleziono ciało 44-letniego Grzegorza Borysa. Miejsce to znajduje się kilka kilometrów od mieszkania, w którym poszukiwany od 20 października mężczyzna miał zabić swojego sześcioletniego syna. Gdańska prokuratura poinformowała we wtorek, że "bezpośrednią przyczyną śmierci mężczyzny było utonięcie".

Prokuratura: Bezpośrednią przyczyną śmierci Grzegorza Borysa było utonięcie

Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk w rozmowie z Polską Agencją Prasową w trakcie sekcji zwłok na ciele Borysa ujawniono rany cięte charakterystyczne dla osób, które podejmują próby samobójcze. - Na skroniach ujawnione zostały dwie rany od postrzału z broni pneumatycznej, prawdopodobnie na sprężony gaz, niemające związku ze śmiercią - dodała prokuratorka. Zdaniem śledczych, do zgonu 44-latka doszło około dwóch tygodnie temu.

Wcześniej tego samego dnia, Wirtualna Polska doniosła nieoficjalnie, że Borys "miał ranę postrzałową głowy". - Prawdopodobnie po wejściu do wody strzelił sobie bronią domowej roboty w głowę. Wszystko wskazuje na samobójstwo - mówił w rozmowie z portalem jeden z funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej.

"Potrafił przesiedzieć pod ziemią nawet kilkanaście godzin"

"Gazeta Wyborcza" podała we wtorek, powołując się na informatora z policji, że mężczyzna "utopił się w trakcie ucieczki". - Borys zakopywał się w ziemiankach, przez co stawał się niewidoczny dla kamer termowizyjnych. Podejrzewamy, że potrafił przesiedzieć pod ziemią nawet kilkanaście godzin - powiedziało "GW" źródło z policji.

- Był przygotowany na kilka dni bytowania w lesie, ale też wyszkolony wojskowo do przetrwania w terenie. Wiemy, że Borys wracał co jakiś czas na mokradła przy Źródle Marii, aby zgubić trop psów. Prawdopodobnie był już tak wyczerpany, że przy kolejnej ucieczce nie zdołał przedrzeć się przez bagna i przepłynąć stawu. Typujemy, że utopił się około czterech dni temu, przed weekendem, w trakcie ucieczki po tym, jak pies podjął za nim trop i kiedy zawężony został obszar poszukiwań do dwóch hektarów - dodał informator.

Telefon komórkowy, który znaleziono wraz z plecakiem kilka dni temu, należał do syna Borysa. Mężczyzna w trakcie trwającej na niego obławy kilka razy logował się do sieci. "Policjanci znaleźli też nóż, prawdopodobnie narzędzie zbrodni" - opisywał dziennik.