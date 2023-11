Sąd Okręgowy w Warszawie. Szczupły, młody mężczyzna siedzący na ławie oskarżonych wygląda, jakby nie wiedział, dlaczego tam trafił. Zagubionym wzrokiem wodzi po sali i zdaje się w myślach pytać "co ja tutaj robię?". Prokurator ułatwia mu odpowiedź, odczytując akt oskarżenia. Według oskarżyciela we wtorkowy wieczór 13 grudnia 2022 roku mężczyzna zatłukł swoją babcię, która dała mu dach nad głową po wyjściu z więzienia. Zofia miała zmiażdżoną głowę, połamane ręce i żebra, była duszona i dźgana nożem.

Jej "ukochany Marcinek", którego zawsze broniła, siedział przy zmasakrowanych zwłokach i łkał "przepraszam".

Ale to wtedy, bo przed sądem nie wyraził cienia skruchy. - Nie mogę się przyznać do winy, bo nie pamiętam co się zdarzyło. Obudziłem się na podłodze, a właściwie obudził mnie policjant, który przyciskał mnie do ziemi. Potem mam przebłyski ze szpitala i z komendy - stwierdził Marcin Z., gdy odczytano mu zarzut. W pierwszych wyjaśnieniach, które składał, pojawiał się motyw "osoby trzeciej" na miejscu zbrodni.

Nie znaleźli noża, a leżał pod kanapą

Mężczyzna opowiedział sądowi swoją historię. Dwa i pół roku siedział w areszcie śledczym pod zarzutem zamordowania swojej matki Beaty. Kobieta zginęła w sobotę 29 lutego 2020 roku, przed śmiercią była - według prokuratury - duszona i miała na twarzy rany cięte, prawdopodobnie od noża. Ciało znalazł jej partner.

Marcin Z. został oskarżony o to, że zabił matkę w mieszkaniu przy ul. Lipowej







W mieszkaniu był bałagan, stolik był połamany, a na podłodze leżało tłuczone szkło z butelek i zakrwawiony kuchenny nóż. Marcin siedział na kanapie, miał lekkie obrażenia, nie odpowiadał na pytania. Wymamrotał jedynie, że "stało się nieszczęście".

Marcin Z. z aresztu wyszedł w sierpniu, a 10 listopada został nieprawomocnie uniewinniony. Sąd uznał, że faktycznie mogło "stać się nieszczęście", a do śmierci Beaty G. mogło dojść w wyniku zbiegu okoliczności podczas awantury.

- Udowodnienie winy oskarżonemu musi być całkowite, pewne i wolne od jakichkolwiek wątpliwości - podkreślała sędzia Beata Najjar. Wątpliwości usunąć się nie dało m.in. przez fatalnie zabezpieczony materiał dowodowy na miejscu zbrodni. Policjanci np. przez kilka tygodni, gdy mieszkanie było zaplombowane, nie znaleźli zakrwawionego noża, który leżał pod kanapą. Skorzystał na tym oskarżony.

- Nie wiedziałem w międzyczasie czy zostanę zamknięty, miałem zawirowania w głowie, żyłem w trzeźwości. Szedłem na wyrok w sprawie matki spakowany do więzienia, ale usłyszałem wyrok uniewinniający. Wszyscy byliśmy zadowoleni, brat, babcia wszyscy byli za mną. Cieszyliśmy się - wspominał. Zaczął robić plany, szukał pracy, chciał sprzedać mieszkanie odziedziczone po zmarłej matce.

- Najpierw zatrzymałem się u brata w Warszawie, ale sięgałem po alkohol i brat się na mnie denerwował. Musiałem się wynieść do babci, do Pruszkowa. Babcia mnie zamęczała, nie pozwalała włączać telewizora jak była włączona pralka, żeby nie zużywać prądu, nie pozwalała chodzić na basen, żebym się nie przeziębił, ciągle zwracała mi uwagę i dochodziło między nami do awantur. Nie dawałem sobie rady, miałem złe myśli, wpadłem w cug. Po śmierci mamy miałem straszną traumę - wyjaśniał.

Kupował kebaba, jedli na pół

Marcin kilka dni z rzędu pił od rana do nocy, "głównie piwo z jakąś setką wódki", czasem sięgał po mefedron, kokainę albo psychotropy. Za mieszkanie babci płacić nie musiał. Czasem "kupił pizzę albo kebaba i jedli na pół". Zakupy robiła pani z opieki społecznej, bo schorowana seniorka od wielu miesięcy nie opuszczała mieszkania. Marcin po każdym ciągu obiecywał babci, że już piwa nie tknie. - Mówiła do mnie "Dobrze Marcinku, niepotrzebne to jest", i chciała żebym znalazł pracę - opowiadał.

Praca się znalazła, ale potrzebne było zaświadczenie o niekaralności i o tym, że nie toczy się wobec niego żadne postępowanie. - Powiedziałem, jak wygląda sytuacja, że zostałem uniewinniony, ale prokurator się na mnie zawziął i chce złożyć apelację. Pracy nie dostałem. Wpadłem w kolejny cug - wyjaśnił. To było na początku grudnia. Marcin miał już potem tylko gorsze momenty. Pił pod blokiem, a babcia wołała go do domu i błagała, żeby się ogarnął. Nie przyjęła od wnuczka kwiatów i bomboniery, które przyniósł jej 6 grudnia z okazji 77. urodzin. Twierdziła, że nie powinna już żyć, że wolałaby umrzeć zamiast córki. Gdy Marcin rozmawiał przez telefon z bratem, krzyczała, że "on ją kiedyś zabije". Prawdopodobnie nie była świadoma, jak prorocze będą to słowa.

13 grudnia Marcin pokłócił się z babcią. Jeden z sąsiadów zeznał później, że słyszał jak 34-latek domagał się od babci pożyczki na alkohol. Widać go na nagraniach z kamery w Żabce nieopodal bloku przy ul. Kraszewskiego, w którym mieszkał. Przed godz. 18 przyszedł kupić wódkę, ale był kompletnie pijany, więc sprzedawczyni go pogoniła. O 18.14 dotarł do sklepu "U Stasia" i tam również bezskutecznie próbował kupić alkohol.

- Był pijany, więc nie dałam mu alkoholu, powiedziałam, że nie ma mowy. Pytałam, czy widział swoje ręce, były we krwi. Myślałam, że go ktoś napadł na ulicy. Krew miał nawet za paznokciami - zeznała później ekspedientka Maryla.

Policji nie wzywała, bo klient był spokojny i bez awantur opuścił sklep.

"Zaj****em babkę"

Marcin wrócił do budynku, snuł się po klatce schodowej. Spotkał sąsiada Dariusza, który wcześniej słyszał kłótnię w mieszkaniu pani Zofii. - Zaj****em babkę. Niech pan dzwoni po pogotowie - powiedział Marcin Z. Sąsiad popchnął łokciem drzwi do mieszkania, zobaczył krew i wybiegł z budynku, żeby wezwać pomoc. W tym czasie do bloku wróciła Julia, sąsiadka pani Zofii. Kobieta zauważyła krwawe ślady na klatce schodowej i uchylone drzwi do mieszkania seniorki. - Na podłodze było pełno krwi, widziałam to jeszcze zanim weszłam do lokalu. Krew była na ścianach, a na podłodze ktoś leżał. Myślałam, że to Marcin, że jest pijany. Uchyliłam te drzwi bardziej, a tam były takie wielkie kałuże krwi, a w tej krwi jakby kawałki mięsa. Zapytałam głośno co się stało i usłyszałam głos Marcina, który odpowiedział, że babcia się uderzyła. Pani Zosia leżała w koszuli nocnej na podłodze, nie miała połowy głowy. Wyglądała jakby ktoś jej obciął twarz, nie było jej w ogóle. Uciekłam stamtąd - zeznała Julia.

- Marcin był ukochanym wnuczkiem pani Zosi, nawet jak pijany leżał na klatce schodowej, to brała go i mówiła "Marcinku wstań". Zawsze go broniła - dodała dziewczyna.

Julia przyznała, że sama należała do osób, które wierzyły w niewinność Marcina po tym, jak oskarżono go o zabójstwo matki. - Parę dni po jego wyjściu spotkałam go na podwórku pod blokiem. Powiedział mi, że tego nie zrobił, że został uniewinniony. Cieszyłam się, bo nie wierzyłam, że mógłby zabić. Nigdy nie był agresywny, jak go spotkałam pijanego, to zawsze za to przepraszał - zeznała. Marcin Z. zapytał ją w sądzie, czy uważa, że pił dla rozrywki, czy żeby zapić "jakieś załamanie"?

- Jeśli próbujesz zrobić z siebie debila, to zapomnij, ja Ci nie pomogę! Przez Ciebie muszę się leczyć, mam traumę przechodząc codziennie obok tych drzwi! - krzyknęła do oskarżonego ze łzami w oczach. Potrzebowała przerwy, żeby ochłonąć.

Młodszy brat oskarżonego też ma traumę i nie chciał zeznawać w jego obecności, dlatego Marcin na czas zeznań Mateusza został wyprowadzony z sali. Chłopak opowiadał o nałogu brata, o tym, że kilka razy trafiał po alkoholu do szpitala psychiatrycznego, że często kłócił się z matką, a później z babcią, że okradał seniorkę z oszczędności ukrytych w mieszkaniu. - Ale nawet jak były złe momenty, to Marcinek był jej ukochanym wnuczkiem i pilnowała, żeby mu się krzywda nie stała - podkreślał. - Wszyscy mu wybaczyliśmy tę pierwszą sprawę. Po prostu tak się zdarzyło.

Ale teraz uważam, że historia zatoczyła koło. Marcin wpada w ciąg alkoholowy i kogoś zabija. Takie mam przemyślenia - stwierdził.

Grozi mu dożywocie

Radca prawny Piotr Krawczyk, który przed Sądem Okręgowym w Warszawie broni Marcina Z., chciał, żeby sąd wysłał oskarżonego na jeszcze jedną obserwację psychiatryczną. - Mówiąc kolokwialnie, nie spina mi się obraz opisu oskarżonego przez biegłych i jego cech charakteru zestawiony z tym, co mówią świadkowie. Wszyscy podkreślają, że nawet po alkoholu Marcin Z. nie był agresywny. Nie jestem przekonany, że oskarżony wiedział, co się dzieje. Czy normalny człowiek mógłby tak zmasakrować własną babcię i zbezcześcić jej zwłoki? - podkreślał obrońca Marcina Z.

Sędzia Monika Szulkowska odrzuciła wniosek, zauważając, że nie ma żadnych braków czy niejasności w opinii biegłych, opierającej się nie tylko na bezpośrednim badaniu, ale także dokumentacji medycznej, w tym również z hospitalizacji oskarżonego w szpitalu psychiatrycznym. - Biegli nie zgłaszali konieczności obserwacji oskarżonego w zakładzie - dodała. Eksperci orzekli, że w momencie zabójstwa babci Marcin Z. miał zachowaną poczytalność i chociaż był pijany, było to "upicie proste", a nie "patologiczne". Sąd - na wniosek obrońcy - zgodził się by biegli, którzy wydali opinię w sprawie Z., złożyli dodatkową, ustną opinię przed sądem. Mają to zrobić jeszcze w tym roku.

Za zamordowanie 77-letniej Zofii jej wnuczkowi grozi dożywocie. Wkrótce przed Sądem Okręgowym w Warszawie ruszyć ma także ponowny proces w sprawie o zabójstwo jego matki Beaty. Sąd apelacyjny uchylił uniewinniający wyrok z listopada 2022 roku i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Można domniemywać, że gdyby sąd nie zwolnił Marcina Z. z aresztu, ten nie zabiłby babci. A ona, wierząc w jego niewinność, mówiłaby mu przed rozprawą "nic się nie martw, synku".

