Przedszkolanki zapomniały o trzylatku. Zasnął pod ogrodzeniem na placu zabaw

Według jednego z rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w Woli Baranowskiej (woj. podkarpackie) w miniony czwartek (2 listopada) trzylatek, który wraz z grupą swoich rówieśników przebywał na placu zabaw, zasnął pod ogrodzeniem. Kiedy pozostałe dzieci wróciły do przedszkola, wychowawczynie nie zauważyły nieobecności chłopca. Dziecko znalazła dopiero przechodząca obok kobieta, która zaniosła je do placówki i niczego nieświadomych przedszkolanek. Sprawa została nagłośniona przez "Tygodnik Nadwiślański".

Podkarpacie. Przedszkolanki zostawiły trzylatka na placu zabaw. Według rodzica to nie pierwszy niepokojący incydent

"Piszę tę wiadomość nie po to, aby zrobić komuś na złość, tylko jako przerażony rodzic czteroletniego synka. Chciałbym, żeby ta wiadomość została rozpowszechniona, aby wyeliminować tego typu 'patologię' i uniknąć nieszczęścia. Za dużo teraz dramatów słyszymy w telewizji z udziałem dzieci" - napisał do redakcji lokalnego tygodnika rodzic. Wspomniał także o innych niepokojących incydentach, które rzekomo miały mieć miejsce w placówce. Według rodzica w tym samym przedszkolu inny trzylatek miał wyjść z placówki i pójść do domu swoich dziadków. Także tej sytuacji miały nie zauważyć wychowawczynie.

Dyrektorka placówki odmówiła komentarza. Wychowawczynie zostały ukarane naganą

O komentarz w sprawie została zapytana dyrektorka placówki, która nie zaprzeczyła, że sytuacja ze śpiącym trzylatkiem miała miejsce, jednak odmówiła udzielenia jakichkolwiek wyjaśnień. Obszerniejszej odpowiedzi udzielił tygodnikowi burmistrz Baranowa Sandomierskiego, któremu podlega placówka w Woli Baranowskiej. - Sprawa jest absolutnie skandaliczna - stwierdził Marek Mazur.

Burmistrz podkreślił, że obie wychowawczynie zostały ukarane naganami ze wpisem do akt. - Rozważaliśmy nawet dyscyplinarne zwolnienia, ale obie naprawdę cieszą się dobrą opinią u dzieci i rodziców i z tego względu nie zdecydowaliśmy się na to - przyznał Mazur w rozmowie z "Tygodnikiem Nadwiślańskim". Podkreślił także, że "sytuacja, jaka trafiła do opinii publicznej, o 3-latku opuszczającym samodzielnie i bez wiedzy wychowawczyń przedszkole, nie miała miejsca".