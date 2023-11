Grzegorz Borys nie żyje. Nieoficjalnie: Miał ranę postrzałową głowy

Ciało 44-letniego Grzegorza Borysa znaleziono w poniedziałek 6 listopada w okolicach zbiornika wodnego Lepusz, niedaleko Źródła Marii w Gdyni. Miejsce to znajduje się kilka kilometrów od mieszkania, w którym poszukiwany od 20 października mężczyzna miał zabić swojego sześcioletniego syna. We wtorek Wirtualna Polska podała nieoficjalnie możliwą przyczynę jego zgonu.

Nieoficjalnie: Grzegorz Borys miał ranę postrzałową głowy

Zdaniem śledczych, najbardziej prawdopodobną hipotezą śmierci Borysa jest samobójstwo przy użyciu broni "samoróbki".

- Prawdopodobnie po wejściu do wody strzelił sobie bronią domowej roboty w głowę. Wszystko wskazuje na samobójstwo - powiedział w rozmowie z portalem jeden z funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej. - Miał ranę postrzałową głowy - dodał informator.

"Potrafił przesiedzieć pod ziemią nawet kilkanaście godzin"

Z kolei "Gazeta Wyborcza" podaje, powołując się na informatora z policji, że mężczyzna "utopił się w trakcie ucieczki". - Borys zakopywał się w ziemiankach, przez co stawał się niewidoczny dla kamer termowizyjnych. Podejrzewamy, że potrafił przesiedzieć pod ziemią nawet kilkanaście godzin - powiedziało "GW" źródło z policji.

- Był przygotowany na kilka dni bytowania w lesie, ale też wyszkolony wojskowo do przetrwania w terenie. Wiemy, że Borys wracał co jakiś czas na mokradła przy Źródle Marii, aby zgubić trop psów. Prawdopodobnie był już tak wyczerpany, że przy kolejnej ucieczce nie zdołał przedrzeć się przez bagna i przepłynąć stawu. Typujemy, że utopił się około czterech dni temu, przed weekendem, w trakcie ucieczki po tym, jak pies podjął za nim trop i kiedy zawężony został obszar poszukiwań do dwóch hektarów - dodał informator.

Telefon komórkowy, który znaleziono wraz z plecakiem kilka dni temu, należał do syna Borysa. Mężczyzna w trakcie trwającej na niego obławy kilka razy logował się do sieci. "Policjanci znaleźli też nóż, prawdopodobnie narzędzie zbrodni" - donosi dziennik. Więcej w artykule: "'Wyborcza' ujawnia: Grzegorz Borys uciekał i ukrywał się w lesie. Utopił się w stawie po wielu dniach obławy".