Borys Budka obraził Andrzeja Dudę? Wspomniał o Żulczyku. "Kandydat do literackiego Nobla"

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek 6 listopada o godz. 20 wygłosił orędzie, w którym poinformował, że powierzy misję tworzenia rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Decyzja ta wywołała wiele emocji wśród polityków, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 194 mandaty, a do większości potrzebne jest 231. Większość jest w stanie stworzyć Koalicja Obywatelska razem z Trzecią Drogą i Lewicą, które razem mają 248 mandatów. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy polityków, w tym Borysa Budki.

Borys Budka obraził prezydenta? Wspomniał o Żulczyku

"Po dzisiejszym orędziu mamy pewnego kandydata do literackiego Nobla - Jakuba Żulczyka…" - napisał Borys Budka na platformie X (dawniej Twitter). W ten sposób nawiązał do głośnej sprawy z udziałem pisarza, który za wpis na temat Dudy, w którym nazwał go "debilem", został oskarżony o znieważenie głowy państwa (artykuł 135. Kodeksu karnego). Finalnie sąd umorzył sprawę, a decyzję utrzymał Sąd Najwyższy, argumentując, że określenie użyte przez Żulczyka miało funkcję marginalną, a sam czyn miał znikomą szkodliwość społeczną.

Przypomnijmy, po wyborach prezydenckich w USA, które odbyły się w 2020 roku i zakończyły się wygraną Joe Bidena, prezydent Andrzej Duda podzielił się komentarzem na Twitterze. "Gratulacje dla Joe Bidena za udaną kampanię prezydencką; w oczekiwaniu na nominację Kolegium Elektorów Polska jest zdeterminowana, by utrzymać wysoki poziom i jakość partnerstwa strategicznego z USA" - napisał wówczas. Wpis skomentował pisarz Jakub Żulczyk.

"Nigdy nie słyszałem, aby w amerykańskim procesie wyborczym było coś takiego, jak 'nominacja przez Kolegium Elektorskie'. Biden wygrał wybory. Zdobył 290 pewnych głosów elektorskich, ostatecznie, po ponownym przeliczeniu głosów w Georgii, zdobędzie ich zapewne 306, by wygrać, potrzebował 270. Prezydenta-elekta w USA 'obwieszczają' agencje prasowe, nie ma żadnego federalnego, centralnego ciała ani urzędu, w którego gestii leży owo obwieszczenie. Wszystko co następuje od dzisiaj - doliczenie reszty głosów, głosowania elektorskie - to czysta formalność. Joe Biden jest 46. prezydentem USA. Andrzej Duda jest debilem" - napisał Żulczyk na Facebooku.

Żulczyk: Nie oznaczajcie mnie

Jeszcze przed wygłoszeniem przez prezydenta orędzia w poniedziałek Jakub Żulczyk dodał wpis, w którym prosił, by internauci nie łączyli go z tym wydarzeniem. "Błagam. Cokolwiek on palnie o tej 20-tej, nie oznaczajcie mnie. Dajcie mi, (...), żyć" - napisał.