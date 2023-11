Nastolatkowie znęcali się nad chłopcem w spektrum autyzmu. "Na kolana, wyrzekaj się Ruchu"

W Internecie pojawiły się szokujące nagrania z Chorzowa. Pokazują one grupę nastolatków, którzy znęcają się nad małym chłopcem. Internauci poinformowali, że dziecko, wobec którego stosowano przemoc fizyczną i psychiczną, to dziewięciolatek z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

REKLAMA

Zobacz wideo Policja poszukuje mężczyzny z nagrania. Jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa

Chorzów. Nastolatkowie znęcali się nad dzieckiem w spektrum autyzmu. "Wyrzeknij się Ruchu!"

"Hej, nie wiem, co napisać, bo pierwszy raz się z takim czymś spotykam, ale dziewczyna z miasta Chorzów, około 14 lat, wraz ze swoją grupą znajomych znęcają się, wyrażają się w wulgarny sposób i zastraszają dziewięcioletniego chłopca, u którego zdiagnozowano autyzm. Takie zachowanie jest niedopuszczalne i należy to nagłośnić" - napisał jeden z internautów w mediach społecznościowych i opublikował nagrania.

Na filmach widać, jak dziewięciolatek był bity, podduszany i poniżany. - Na kolana, to cię puszczę - mówiła dziewczyna do chłopca. Dziewięciolatek prosił ją, żeby ta go uwolniła - bezskutecznie. Agresorka nadal zaciskała rękę na jego szyi. Nastolatkowie zabrali mu także rower i wrzucili w krzaki. Gdy dziewięciolatek zareagował na to płaczem, zaczęli się z niego śmiać. Żądali również, aby chłopiec "wyrzekł się" Ruchu Chorzów. - No dalej, wyrzekaj się Ruchu, wyrzekaj się, c**j mnie to obchodzi - mówili.

Policja "ustaliła wszystkie osoby". Prezydent Chorzowa: Nie podgrzewajmy atmosfery

Rzecznik policji w Chorzowie Karol Kolaczek potwierdził, że funkcjonariusze zajmują się sprawą dziewięciolatka. - W poniedziałek 6 listopada rano dostaliśmy informację w tej sprawie. Mamy już ustalone wszystkie osoby nagrane na tych filmikach. Mamy więc sprawców. Sprawa jest świeża, dopiero we wtorek będą mógł informować o jej szczegółach - przekazał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Jak podał portalsamorzadowy.pl za PAP, prezydent Chorzowa Andrzej Kotala zaapelował, by "nie podgrzewać atmosfery", bo wszystkie osoby zaangażowane w sprawę "to jeszcze dzieci". "Obecnie trwa postępowanie wyjaśniające. Również wydział edukacji urzędu miasta bada sprawę i jest w kontakcie z dyrekcjami szkół, do których chodzi dziewięciolatek oraz nastolatkowie. Szkoły są też w stałym kontakcie z ich rodzicami" - przekazał prezydent w oświadczeniu prasowym.

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda?

Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy.

Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.

"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".