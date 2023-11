Atak pseudokibiców. Zadali mężczyźnie 23 ciosy maczetą. Prokuratura zmieniła zarzuty

Szef Prokuratury Okręgowej w Krakowie potwierdził informacje o śmierci 32-latka, który pod koniec września został zaatakowany maczetą w Skawinie (woj. małopolskie). Na podstawie wstępnych ustaleń śledczy stwierdzili, że sprawcami ataku mogli być krakowscy pseudokibice. Prokuratura przekazała, że zarzuty przedstawione podejrzanym ulegną zmianie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zatrzymano członków gangu powiązanego z pseudokibicami

Kraków. Prokuratura: Pseudokibic usłyszy zarzut zabójstwa 32-latka zaatakowanego maczetą

6 listopada szef Prokuratury Okręgowej w Krakowie Rafał Babiński przekazał informacje w sprawie 32-latka, który przez kilka tygodni przebywał w szpitalu w stanie krytycznym, zanim zmarł. Śledczy twierdzą, że zbrodnię popełnili dwaj pseudokibice - Wiktor K., który usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, oraz Michał P., podejrzany o pomocnictwo w tym przestępstwie.

- Podejrzani będą mieli zmienione zarzuty związane z zabójstwem ze szczególnym okrucieństwem - powiedział szef krakowskiej prokuratury cytowany przez portal lovekrakow.pl. Śledczy przedstawią Wiktorowi K. zarzut zabójstwa, a Michałowi P. pomocnictwa w zabójstwie.

Brutalny atak w Skawinie. Mężczyzna miał otrzymać 23 ciosy maczetą od pseudokibiców

Do ataku na 32-latka doszło 30 września około godziny 22 w Skawinie przy ul. Kraszewskiego. Jak podaje "Gazeta Krakowska", śledczy ustalili, że mężczyzna otrzymał 23 ciosy maczetą. 29-letni Michał P. w chwili zatrzymania miał cztery promile alkoholu we krwi. Z kolei w mieszkaniu 21-letniego Wiktora K. znaleziono narkotyki. Pseudokibice trafili na trzy miesiące do aresztu.