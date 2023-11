Do postrzelenia migranta niedaleko granicy polsko-białoruskiej doszło 3 listopada w miejscowości Topiło (woj. podlaskie) w Puszczy Białowieskiej. Żołnierz "przez przypadek" postrzelił mężczyznę, gdy ten dostał się na teren naszego kraju. Ranny został zabrany do szpitala.

Granica polsko-białoruska. Żołnierz postrzelił migranta "wskutek nieszczęśliwego wypadku"

Żandarmeria Wojskowa wyjaśniła okoliczności postrzelenia migranta. "Z pierwszych ustaleń wynika, że doszło do nieszczęśliwego wypadku" - mówił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna. Dodał, że żołnierz Wojska Polskiego oddał strzał, gdy się potknął.

Jak dodał rzecznik, żołnierze komunikują się dzięki tzw. strzałom alarmowym. Polega to na oddaniu strzału w powietrze. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że sytuacja była dynamiczna, były strzały alarmowe (...), żołnierz się potknął i - potykając się - oddał strzał w niekontrolowanym kierunku i stało się nieszczęście - dodał rzecznik, cytowany przez RMF24. - Chciałbym kategorycznie zdementować takie pierwsze doniesienia, jakoby żołnierz działał w jakimś szale adrenaliny - podkreślił rzecznik. Migrant przeżył, jest ranny, na miejscu udzielono mu pomocy medycznej, obecnie jest hospitalizowany.

Migrant postrzelony w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Usłyszał krzyk

Śledztwo w tej sprawie prowadzi wydział wojskowy Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ. Postępowanie dotyczy nieostrożnego obchodzenia się z bronią wojskową i nieumyślnego naruszenia czynności narządu ciała.



Według ustaleń Grupy Granica 22-letni Syryjczyk został postrzelony w plecy i trafił do szpitala w Hajnówce. "Jesteśmy z nim w stałym kontakcie, zapewniamy mu pomoc prawną, dostęp do tłumaczy i tłumaczek oraz wsparcie psychologiczne" - czytamy w opublikowanym wpisie. "Mężczyzna podkreśla, że usłyszał jeden, pojedynczy i niezrozumiały dla niego krzyk, dobiegający do niego z tyłu, po którym od razu padł strzał powalający go na ziemię. Mężczyzna został trafiony w plecy. Usłyszał jeszcze trzy strzały, grupa, z którą szedł, natychmiast się rozbiegła. Chwilę później podbiegli do niego żołnierze, którzy po pewnym czasie wezwali karetkę. Następnie został przewieziony do szpitala" - napisano w opublikowanym oświadczeniu.