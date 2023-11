8 września 2022 roku, wieczór. Zuzanna siedzi ze swoim chłopakiem Bartoszem na leśnej polanie koło Starej Miłosnej. Robi się chłodno, rozpalili właśnie małe ognisko. Cicho, romantycznie, tylko z pobliskiego rancza dochodziło rżenie koni.

REKLAMA

Nagle na leśnej dróżce pojawia się rozpędzony samochód marki Chrysler Voyager. Wzniecając tumany kurzu mija idących wolnym krokiem kobietę oraz mężczyznę. Para studentów nie zdąży ochłonąć z przerażenia, gdy samochód z dużą prędkością wjedzie na polanę. Pod kołami znalazł się koc, na którym wcześniej siedzieli młodzi i ich rzeczy. Oni odskoczyli za drzewa.

Zobaczyli stamtąd, że doszło do zderzenia. Samochód potrącił młodą kobietę, które szła z dziećmi i psami. Krzyk, huk, spacerowiczka spadła na maskę samochodu, a po przejechaniu około trzydziestu metrów osunęła się na drogę. Świadkowie zdarzenia podbiegli z pomocą. Ktoś krzyczał, aby ofiary nie ruszać, może mieć zgruchotane kości, ktoś inny odciągał nieprzytomną kobietę w głąb lasu, bo samochód widmo z zaciemnionymi szybami i rozbitym przodem zawrócił i rozpędzał się w kierunku leżącej na drodze. Miał zdjęte tablice rejestracyjne i otwarte boczne drzwi.

Bartosz zadzwonił na 112, przyjechało pogotowie. W tym czasie koleżanka potrąconej Moniki tuliła jej 7-letniego syna, który głośno płakał przekonany, że jego mama nie żyje. Trzeba też było odnaleźć psy - spanikowane uciekły w głąb lasu i tam się zagubiły.

Ostrzeżenia w internecie

Siostra Zuzanny opisała tragiczny incydent na portalach społecznościowych. Wielu mieszkańców Wesołej wpadło w panikę - okolice rancza są ulubionym miejscem spacerów. Do oglądania koni ciągną dzieci, starsze idą tam bez opiekunów. W internecie narastała panika. Ktoś widział ten samochód z przyciemnionymi szybami w Milanówku, ktoś inny na parkingu w szkole dla niepełnosprawnych. Pojawiła się informacja, że taki pojazd w Sulejówku rozjechał pieszego. Uważajcie - ostrzegano - ten człowiek celowo pakuje się między ludzi. Internauci mobilizowali się do prowadzenia własnego śledztwa, obserwacji ulic i stacji paliw ("Szaleniec po tankowaniu musi zapłacić, więc pokaże twarz"). Do dzielnicowych wpływały telefoniczne prośby o zwiększenie patroli. Zwłaszcza w miejscach, gdzie są dzieci.

Nie próżnowały organy ścigania. Ale było to jak szukanie igły w stogu siana, bo samochód pirata nie miał tablic rejestracyjnych, a nagrania z monitorujących kamer na uliczkach wokół lasu okazały się bardzo słabej jakości.

Spenetrowano adresy właścicieli samochodów marki Chrysler Voyager w okolicy i tym tropem policja pojawiła się na podwórku mieszkańca Mińska Mazowieckiego. Powiedział, że 7 września zaprowadził swój samochód z uszkodzonymi zderzakami do swojego kolegi Jarosława K., pracują razem w magazynie jednego z marketów. K. jest z zawodu mechanikiem samochodowym; nie ma warsztatu, ale po znajomości wykonuje drobne naprawy. Nazajutrz zatelefonowała matka mechanika zmartwiona, bo syn jadąc przez las zderzył się z sarną i jest uszkodzona przednia szyba. Uzgodnili, że sprawca naprawi szkodę.

"Mam syndrom DDA"

Okazało się, że 26-letni Jarosław K. ma bogatą kartotekę karną. Kilka razy stawał przed sądem, gdyż w stanie nietrzeźwym prowadził samochód i spowodował wypadek. Szczęśliwie nikt nie zginął i wyrok ograniczył się do grzywny albo warunkowego umorzenia. Powtarzało się to coraz częściej, ostatnio z roku na rok. W grudniu 2019 roku K. został skazany na cztery miesiące pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i 10 tys. zł świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Jarosław K. opowiada, że w dniu zdarzenia poszedł do rodziców, aby na ich posesji naprawić samochód kolegi. Nim się tam pojawił, wypił trzy piwa, na podwórku kolejne. Włączył głośną muzykę, zapalił papierosa i go zmogło. Pamięta, że wsiadł do samochodu.

Wydaje mu się ("mam taki obraz"), że jechał w stronę Warszawy. Nie wyklucza, że po drodze wypił jeszcze jedno piwo. Nie pamięta, co wydarzyło się potem i jak wrócił do rodziców, aby zostawić na ich podwórku samochód. Przejechał w tym stanie 25 km. Na drugi dzień zobaczył uszkodzenie maski i stłuczoną przednią szybę; zastanawiał się, co mogło być przyczyną. Nic nie pamiętał. Ale po rozmowie z żoną umówił się do psychologa, żeby porozmawiać, co się dzieje w jego głowie. Był w tym gabinecie kilka godzin przed zatrzymaniem. Usłyszał, że jego problemy biorą się stąd, że jego ojciec ostro pił i on obecnie cierpi na DDA - syndrom dziecka alkoholika.

- Jestem gotowy się zaszyć. Chcę to zrobić dla żony, którą kocham - zeznał podejrzany.

Żona Jarosława K. zaprzeczyła, że jej mąż ma problem z alkoholem.

Taka linia obrony

Monika odzyskała w szpitalu przytomność, ale nie pamiętała, co wydarzyło się na leśnej drodze. Lekarze stwierdzili u pacjentki uraz głowy, wielokrotne złamanie kości nogi z przemieszczeniem i skręcenie kręgosłupa szyjnego.

Jarosławowi K. postawiono zarzut usiłowania dokonania zabójstwa Zuzanny, Bartosza i Moniki oraz naruszenia zasady bezpieczeństwa w ruchu.

Podczas wywiadu przeprowadzonego przez biegłego psychologa, oskarżony sam wystawił sobie diagnozę. Ma taki organizm, że szybko się upija i "się zawiesza". Tak miało być 8 września. Przytomność zaczął odzyskiwać dopiero, gdy dojeżdżał do Mińska Mazowieckiego. Czyli po 25 kilometrach prowadzenia samochodu.

Oskarżony wiele mówił o swej skłonności do spożywania alkoholu. Przed wydarzeniem w lesie był w "ciągu trwającym prawie miesiąc, miał tylko jeden dzień przerwy". W tym czasie pił piwo.

Przekonywał, że film urywa mu się po opróżnieniu pięciu-sześciu puszek. Wie, że w medycynie taki stan ostrej amnezji nazywa się palimpsestem. Nie zdziwiłby się, gdyby w takich okolicznościach wydano mu żółte papiery.

Linię obrony oskarżonego podtrzymywała jego żona. W czasie ponownego przesłuchania już nie twierdziła, że mąż stroni od alkoholu, przeciwnie - jest uzależniony. Trzy miesiące przed szaleńczą jazdą w lesie miał próbować targnąć się na swoje życie. Wracali samochodem (mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów) z wieczoru kawalerskiego. Kłócili się i Jarosław K. otworzył drzwi, chciał wyskoczyć. Trzymała go za kurtkę, on się wyrywał, ostatecznie dopiął swego, przekoziołkował przez barierkę mostu i z wysokości kilkudziesięciu metrów wylądował w krzakach. Nic mu się nie stało.

Wcześniej, w alkoholowym zamroczeniu podcinał sobie żyły. A raczej straszył otoczenie, bo nie było konieczności zszywania.

Biegli psychiatrzy i psycholodzy stwierdzili, że pacjent nie jest chory psychicznie, jego poziom inteligencji mieści się w granicach normy. Jeśli rzeczywiście doznawał po alkoholu ostrej amnezji, powinien wziąć pod uwagę taką reakcję swego organizmu.

Koszty powrotu do zdrowia

Adwokat oskarżonego zakwestionował opinię biegłych, że jego klient siadając za kierownicę mógł przewidzieć skutki wypicia alkoholu. Mecenas domagał się nowej oceny psychiatryczno-psychologicznej "w celu obiektywnego ustalenia przebiegu zdarzenia". Wątpliwości obrońcy budził fakt, że w toku postępowania świadkowie opisywali w internecie, jak również podawali w swoich zeznaniach, że kierowca samochodu miał śniadą skórę. Jarosław K. ma jasną karnację. Może zatem kto inny był piratem? Poza tym, w internecie pojawiła się informacja, że buszujący po leśnych ścieżkach samochód od kilku dni był widywany w pobliskich miejscowościach.

Te wątpliwości rozproszyła koleżanka Moniki, która razem z pokrzywdzoną spacerowała w lesie.

- Kiedy polujący na nas samochód wreszcie odjechał - zeznała - ktoś z przerażonych uczestników zdarzenia powiedział, że kierowca był obcokrajowcem o ciemnej karnacji. To się szybko rozniosło i dopiero po zastanowieniu doszliśmy do wniosku, że przecież nikt z nas nie mógł zobaczyć prowadzącego samochód z powodu zaciemnionych szyb. Widoczna była tylko ręka kierowcy, wystająca z otwartego okna. Ta ręka w promieniach zachodzącego słońca wyglądała na brązową, ale to był tylko efekt świetlny.

Natomiast fałszywe wieści o pojawieniu się samochodu widma w różnych miejscach trzeba tłumaczyć narastającą paniką internautów.

Na pierwszej rozprawie w Sądzie Okręgowym dla Warszawy-Pragi (w składzie sędziowskim Tomasz Kosiński i Agnieszka Wilk) oskarżycielka posiłkowa nieobecnej, bo nadal leczącej się Moniki, przedstawiła stan zdrowotny pokrzywdzonej.

Młoda kobieta opuściła ostatecznie szpital po wielokrotnych pobytach, ale nie jest w pełni sprawna fizycznie. Po operacji potrzaskanej nogi i kręgosłupa przez pięć tygodni nie była w stanie samodzielnie wyjść z domu. Mimo długotrwałej rehabilitacji, serii bolesnych zastrzyków, noga pozostała zdeformowana. Pojawiły się problemy psychiczno-neurologiczne: nieustanny ból głowy, lęk na widok jadącego samochodu. Monika jest nauczycielką w przedszkolu i obecna niepełnosprawność bardzo utrudnia jej wykonywanie zawodu. Kiedyś tańczyła w balecie, co bardzo przydało się w zabawie z dziećmi. Dziś nie może nawet podbiec. Również w domu, gdzie jest trójka dzieci, wiele obowiązków musiał przejąć jej mąż.

Powrót do zdrowia kosztuje. Pokrzywdzona zarabia w przedszkolu niecałe 2 tys. zł, to stanowczo za mało wobec kosztów prywatnej rehabilitacji i terapii w gabinecie psychologicznym. Specjalistyczną opieką jest objęty również 7-letni syn ofiary pirata drogowego. Chłopiec widział w lesie swoją matkę leżącą nieruchomo pod drzewem, był przekonany, że nie żyje. Płakał, krzyczał, w końcu zaczął uciekać w głąb lasu. Do domu wrócił bez psa, który spanikowany pognał przed siebie.

Teraz chłopiec dostaje drgawek na sam widok śladów opon na piaszczystej drodze.

Bo ojciec go pobił

Rozprawa rozpoczęła się kilka dni temu.

Oskarżony, składając wyjaśnienia przed sądem, tłumaczył swoje zachowanie ciężkim urazem głowy po pobiciu go przez pijanego ojca dziesięć lat wcześniej.

Nie chciał nikogo zabić, nie ma wpływu na to, że pod wpływem alkoholu staje się agresywny. W takim stanie traci pamięć - do dziś nie wie, dlaczego wsiadł samochodu i pojechał w kierunku podwarszawskich lasów.

Matka Jarosława K. potwierdziła, że zdarzają się momenty, gdy syn nie reaguje na nic, jakby się zawiesza.

Sąd uznał, że pierwszą opinię biegłych psychiatrów i psychologów wskazujących, że oskarżony jest w pełni poczytalny i może odpowiadać za swój czyn, należy uzupełnić klinicznymi badaniami. Oskarżonego czeka obserwacja w specjalistycznym szpitalu. To powoduje, że następny termin rozprawy wyznaczono dopiero na marzec przyszłego roku.

OSKARŻAM - cykl kryminalny Gazeta.pl Grafika: Marta Kondrusik