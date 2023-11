W ostatnim okresie ponownie wzrastać zaczęła liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Dane Ministerstwa Zdrowia wskazują, że w ubiegłym tygodniu rejestrowano średnio ponad 600 przypadków dziennie. Przyczyną szybkiego przyrostu zarażeń może być między innymi szybko rozprzestrzeniająca się mutacja HV.1. Lekarze zwracają uwagę, że nie bez znaczenia jest również obecna pora roku. - On (SARS-CoV-2 - red.) nie wraca, bo on był, tylko się zaostrza, ponieważ mamy taką, a nie inną porę roku, czyli chłodniej, zimniej, wilgotniej, więc w związku z tym ludzie zamykają się w pomieszczeniach i wirus się łatwiej szerzy - mówił prof. Krzysztof Simon dla "Faktów" TVN.

REKLAMA

Zobacz wideo Masz planowany pobyt w szpitalu? Nie zapomnij spakować tych rzeczy!

Rośnie liczba przypadków zarażenia koronawirusem. Gdzie najłatwiej o infekcję?

Dane zebrane przez portal koronawirusunas.pl wskazują, że w ubiegłym tygodniu najwięcej zarażeń miało miejsce w województwie mazowieckim, w którym pojawiły się 664 testy z wynikiem pozytywnym. Wiele zakażeń odnotowano również w województwach podlaskim (363), śląskim (353), lubelskim (343) oraz wielkopolskim (304). Nieco mniej zarażeń wirusem SARS-CoV-2 wystąpiło w województwach dolnośląskim (279), kujawsko-pomorskim (274), pomorskim (252), zachodniopomorskim (249), małopolskim (239) oraz warmińsko-mazurskim (218). Poniżej 200 testów pozytywnych odnotowano w województwach podkarpackim (173), łódzkim (165), świętokrzyskim (149) i lubuskim (111). Najmniej nowych zarażeń zanotowało województwo opolskie, gdzie obecność wirusa wykryto u 91 osób.

Portal Twoje Zdrowie przekazał również informacje o współczynniku R w danych województwach. Opisuje on liczbę osób, które zaraża średnio jedna osoba będąca nosicielem wirusa. Wartość współczynnika R w skali kraju wynosi obecnie 1,12. Najwyższa jest w województwie warmińsko-mazurskim (1,36). Później kolejno w województwach świętokrzyskim (1,33), lubuskim (1,32), pomorskim (1,26), dolnośląskim (1,14), wielkopolskim (1,13), mazowieckim (1,07), lubelskim (1,06), śląskim (1,06) =, łódzkim (1,05), podkarpackim (1,05), opolskim (1,01). Najniższy współczynnik R ma obecnie województwo małopolskie, gdzie osiągnął wartość niższą niż 1 - 0,99.

Liczba rejestrowanych zakażeń może być zaniżona. Dr Dzieciątkowski: Raporty od dawna są fikcją

"Gazeta Wyborcza" wskazuje jednak, że realna liczba może być zdecydowanie wyższa. Wirusolodzy wskazują bowiem, że testowane są wyłącznie na osobach przebywających w szpitalach. - To, co mówi ministerstwo na temat nowej liczby zakażeń, to, niestety, blaga, a raporty od dawna są fikcją. Testowane są jedynie osoby hospitalizowane, które dopiero w szpitalach zostały przebadane w kierunku COVID-19. W rzeczywistości podawana przez resort liczba oznacza więc poziom hospitalizacji, a nie odsetek zakażeń w społeczeństwie - komentował na łamach "GW" wirusolog dr Tomasz Dzieciątkowski.

Dr Dzieciątkowski wskazywał również na problemy z monitorowaniem wirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz podkreślał znaczenie powielania szczepień. - W tym momencie poziom protekcji społeczeństwa jest minimalny. Szczepienia przypominające powinny być przyjmowane co mniej więcej 9-12 miesięcy. Czwartą dawkę przypominającą podawano już ponad rok temu. Przyjęło ją też tylko ok. 15 proc. Polaków. - mówił dziennikarzom.

Wirusolodzy przypominają również o kolejnej szczepionce, która według Ministerstwa Zdrowia ma dotrzeć do Polski w listopadzie. RMF24 podaje, że zmodyfikowany preparat Novavax ma pojawić się w kraju w drugiej połowie miesiąca. Dopasowany jest do mutacji koronawirusa Omikron XBB.1.5, którą potocznie nazywa się "kraken".