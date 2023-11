Zwłoki mężczyzny znaleziono w okolicach zbiornika wodnego Lepusz, niedaleko Źródła Marii w Gdyni. Miejsce to znajduje się kilka kilometrów od mieszkania, w którym poszukiwany od 18 dni 44-letni Grzegorz Borys zabił swojego sześcioletniego syna. W piątek 3 listopada do tego rejonu ograniczono poszukiwania. Policja nie wykluczała wówczas, że mężczyzna nie 篡je.

Prokuratura potwierdza: Odnaleziono ciało Grzegorza Borysa

- O godzinie 10:30 saperzy z 43. batalionu z Rozewia ujawnili zwłoki mężczyzny. Na miejscu pracuje prokurator, żandarmeria wojskowa oraz policjanci. Zabezpieczane są ślady oraz wykonywane są oględziny. Wyłowiono ciało mężczyzny, które zostanie decyzją prokuratora, zabezpieczone do badań sekcyjnych - poinformowała podczas briefingu prasowego rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Karina Kamińska.

Podczas konferencji prokuratury w Gdańsku rzeczniczka Grażyna Wawryniuk potwierdziła, że wyłowione z wody ciało należy do Grzegorza Borysa. - Czynności zostały zakończone i pozwoliły na ustalenie, że zwłoki to poszukiwany Grzegorz Borys - poinformowała. - W celu ustalenia przyczyny śmierci będą prowadzone dalsze czynności, w tym sekcja zwłok - podkreśliła.

Rzeczniczka policji: Ciało mężczyzny odnaleziono pod jedną z pływających wysp

Funkcjonariuszka przekazała, że mimo prowadzonych od piątku poszukiwań, "policjanci na podstawie konkretnych informacji wrócili na ten teren". - Nic nie wskazywało na to, że mężczyzna mógł opuścić teren leśny, a kolejne ślady wskazywały, że mógł znajdować się właśnie na tym zawężonym do dwóch hektarów terenie - podkreśliła Karina Kamińska. - Wszystkie informacje, które do tej pory zebraliśmy wskazywały właśnie na tę lokalizację - zaznaczyła. Policjantka tłumaczyła, że doszło do tego przede wszystkim dzięki skrupulatnemu sprawdzaniu skrzynki mailowej, analizowaniu 15 terabajtów monitoringu oraz pracy operacyjnej służb.

Rzeczniczka gdańskiej policji przyznała, że przeszukiwany teren był bardzo trudny. - Przeszukiwany teren jest to grzęzawisko, Służby wykorzystywały do poszukiwań specjalistyczny sprzęt, który umożliwiał przecinanie pływających wysp i pod taką wyspą odnaleziono ciało - poinformowała.