Dziennikarz Rafał Tomański pracę w radiowej "Trójce" rozpoczął w czerwcu 2022 roku, gdzie prowadził sobotni program dotyczący polityki międzynarodowej "Świat do trzeciej". W sierpniu 2023 roku w ramach zastępstwa był gospodarzem "Śniadania w Trójce". Podczas jednej z audycji tego programu z udziałem trójki polityków z KO, PiS i Lewicy poruszył temat pytania referendalnego, które zostało ogłoszone dzień wcześniej. Przebieg rozmowy nie spodobał się prezesce Polskiego Radia Agnieszce Kamińskiej.

Niewygodne pytania nie spodobały się prezesce Polskiego Radia

Pierwotna wersja referendalnego pytania o wyprzedaż majątku narodowego brzmiała: "Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?". Posłanka KO, Katarzyna Lubnauer zwróciła uwagę na nieścisłość w pytaniu i wskazała, że takich przedsiębiorstw jest w Polsce tylko 18. - W każdym razie są to firmy, które nie świadczą o majątku państwa. Było ich zresztą na początku rządów PiS-u 34, bo większość upadła, a z tych osiemnastu część jest w likwidacji, więc to pytanie jest dość zaskakujące - stwierdziła Lubnauer.

Kolejne kontrowersje dotyczyły tematu związanego z kontraktami na zakup przez Polskę nowoczesnego uzbrojenia z Korei Południowej. Rafał Tomański zapytał obecnego w studiu ministra Bartosza Kownackiego z PiS o bezpieczeństwo takiego kontraktu, kiedy "koreańskie media mówią o tym, że sama Korea może nie mieć dostatecznego finansowania". - Musieliby sami zmienić prawodawstwo, a zmiana prawodawstwa u nich... życzę powodzenia - stwierdził wówczas redaktor radiowej "Trójki".

Według Onetu "zarząd Polskiego Radia uznał poruszanie tych kwestii w audycji za zbyt kłopotliwe dla rządzących". Zaledwie kilka dni po audycji Rafał Tomański otrzymał niespodziewaną wiadomość od Agnieszki Kamińskiej. W mailu szefowa PR zwróciła dziennikarzowi uwagę na to, że zaczął program od nieodpowiedniego pytania. "Chodzi o zaczynanie takich rozmów od najnowszych informacji. Sobotnie 'Śniadanie w Trójce' rozpoczął Pan od 'starego', bo piątkowego pytania referendalnego. Tymczasem o godzinie 09:05 już od co najmniej dwóch godzin było znane drugie… " - instruowała.

Szefowa Polskiego Radia instruowała dziennikarza ws. referendum

W dalszej części wiadomości sugerowała Tomańskiemu, jakie tematy powinien poruszyć w innym programie emitowanym kilka dni później. "Pierwsze pytanie zapewne powinno dotyczyć znaczenia silnej armii i postrzegania Polski w świecie jako dużego, silnego państwa, które wkrótce - zgodnie z zapowiedzią Prezydenta i szefa MON - będzie miało najsilniejsze wojsko w Europie" - wyjaśniała Kamińska w mailu opublikowanym przez portal Onet.

Oprócz tego poinstruowała dziennikarza w sprawie tematu szeroko komentowanego referendum. Według niej Tomański powinien zapytać swoich gości o to, "dlaczego jest tak gigantyczny opór opozycji i części medialnego środowiska związanego z opozycją przed poznaniem woli Polaków w sprawie czterech istotnych kwestii. Namawianie, nakłanianie ludzi do nie pójścia na referendum jest ANTYDEMOKRATYCZNE, ANTYPAŃSTWOWE I ANTYOBYWATELSKIE".

W dalszej części maila do dziennikarza "Tójki" Kamińska podkreśliła, że "wzięcie udziału w referendum nie jest kwestią konkretnej partii politycznej (opozycja próbuje przedstawić je jako 'PiS-owskie referendum'. Tak nie jest!!). Wzięcie udziału w referendum jest w interesie każdego Polaka. Jeśli bowiem NIE IDZIESZ, to na każde z tych pytań odpowiadasz 'TAK'".

Dziennikarz "Trójki" zwolniony. "Przykład strasznego draństwa"

Jak relacjonował w rozmowie z Onetem Rafał Tomański, po tej sytuacji został całkowicie odsunięty od programów politycznych. - Moje kierownictwo z "Trójki" wyraźnie dało mi do zrozumienia, że zadawałem niewygodne pytania i zostało to źle odebrane - podkreślił. Dziennikarz nadal mógł prowadzić wywiady eksperckie, które nie były związane z polityką. Podczas audycji programu "Świat do trzeciej" Tomański poruszył jednak kwestię korupcji w Ukrainie, co szczególnie nie spodobało się jego wydawcy, który wielokrotnie przez słuchawkę apelował o zakończenie rozmowy. Na koniec programu Tomański powiedział słuchaczom: "Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, jak jest. Z jednej strony cieszę się, że mogliśmy porozmawiać o Ukrainie, a z drugiej strony, mój wydawca, podczas tej rozmowy, czterokrotnie prosił, żebym kończył".

Po tej sytuacji dziennikarz został zwolniony, ponieważ zdaniem dyrektora "Trójki" "formuła współpracy się wyczerpała". - Dla mnie to jest przykład strasznego draństwa. Myślałem, że po wyborach wreszcie będzie normalnie. Niestety, myliłem się. Nic się nie zmieniło, bo dalej nie doszło do zmiany kierownictwa. Nie wiemy, co będzie z rządem i jakimikolwiek planami na zmianę w mediach publicznych - podkreślił w rozmowie z Onetem Rafał Tomański.