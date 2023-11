Informacje o znalezieniu ciało podają "Gazeta Wyborcza", trojmiasto.pl oraz TVP Info. TVN24 informuje natomiast, że znalezione zwłoki są badane, a służby nie potwierdziły jeszcze, że jest to Grzegorz Borys. PAP informuje, że to prawdopodobnie on. Mężczyzna jest poszukiwany za zabójstwo swojego sześcioletniego syna Aleksandra.

Policja znalazła ciało. Media: To może być Grzegorz Borys

Zwłoki znaleziono w okolicach zbiornika wodnego Lepusz, niedaleko Źródła Marii w Gdyni. To ledwie kilka kilometrów od mieszkania, w którym poszukiwany od ponad dwóch tygodni 44-latek miał zabić syna. W piątek 3 listopada właśnie do tego rejonu ograniczono poszukiwania.

- Nie wykluczamy, że Grzegorz Borys nie żyje. Zawęziliśmy obszar poszukiwań do dwóch hektarów - mówiła w piątek kom. Karina Kamińska, rzeczniczka prasowa komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Jak dodała, zapis monitoringu nie wykazał, aby 44-latek opuścił teren leśny.

Grzegorz Borys nie był zdolny do samobójstwa?

W mediach pojawiały się spekulację, że mężczyzny nie udało się jeszcze odnaleźć, bo popełnił samobójstwo. Ciało znaleziono ledwie kilka dni po tym, jak kryminalny profilerzy orzekli, że portret psychologiczny Grzegorza Borysa wskazuje, iż mężczyzna może nie być zdolny do odebrania sobie życia.

Na potrzeby przygotowania portretu psychologicznego wykorzystane zostały między innymi informacje dotyczące młodości mężczyzny, jego relacji z rodzicami oraz bliskimi, zachowania w pracy, a także pasji i zainteresowań. Z przygotowanego profilu wynika, że Grzegorz Borys cechować ma się silnym poczuciem doznanej krzywdy. Psycholodzy wnioskują, że motywem zabójstwa dziecka mogła być więc chęć zemsty na najbliższych mężczyzny. Istotną poszlaką okazała się między innymi odręcznie napisana notatka, którą zostawił w mieszkaniu. Jej treść brzmiała "Wszyscy jesteście bestiami".