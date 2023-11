Były szef "Wiadomości" TVP tłumaczy się ws. zdjęć zamieszczonych w internecie. "Głupi kawał"

Widzę, że nawet archiwalnymi zdjęciami z żoną z wakacji można zrobić niechcianą karierę w Internecie. Głupi kawał jaki mi zrobiono wywołał zamieszanie. Szczególnie wśród pseudodziennikarzy, którzy sugerują że zdjęcie z Euro2020 zrobiono po zbrodniczej inwazji rosji na Ukrainę

- napisał Jarosław Olechowski na X (dawniej Twitter), komentując zdjęcia z wakacji, które opublikowano ostatnio w internecie (zachowaliśmy oryginalną pisownię z wpisu byłego szefa "Wiadomości" TVP).

Zdjęcia Jarosława Olechowskiego wywołały poruszenie w internecie

Zdjęcia umieszczono na profilu na Instagramie, który śledzi około 150 osób. Obecnie konto jest prywatne. Co ciekawe, dziennikarz "Forbesa" Kuba Korus zwrócił uwagę, że wszystkie fotografie Olechowskiego zostały wrzucone w podobnym czasie i ledwie kilka dni temu. "Źródło: profil na IG pana Olechowskiego, choć nie wiem, czy to official account, bo wszystkie zdjęcia dodane 22/23h temu, może ktoś mu wyświadcza przysługę" - pisał w niedzielę Korus na X. Olechowski nie odpowiadał na pytania mediów w całej sprawie. Z jego oświadczenia można jednak wnioskować, że rzeczywiście to nie on je zamieścił i był to "głupi kawał".

Dlaczego zdjęcia Olechowskegio wzbudziły reakcję? Byłemu już szefowi "Wiadomości" zarzuca się obnoszenie się z bogactwem i luksusem. Jedno ze zdjęć miało zostać wykonane w Petersburgu, co nie jest dobrze widziane i zostało dziennikarzowi wypominane w kontekście inwazji Rosji w Ukrainie. Ten jednak stwierdził, że jest to zdjęcie z Euro2020.

Kim jest Jarosław Olechowski?

Jarosław Olechowski od 2018 roku do kwietnia 2023 roku był szefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Odwołano go ze stanowiska po tym, jak do mediów wypłynął anonimowy list, który trafił do władz Prawa i Sprawiedliwości. Jego autor wprost przyznaje się w nim do służby na rzecz partii Jarosława Kaczyńskiego i uważa, że ma udział w wysokich wynikach sondażowych tego ugrupowania. Według źródeł portalu Onet.pl autorem listu miał być właśnie Jarosław Olechowski. Były prezes TAI zaprzeczył.

Olechowski studiował politologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dwa lata później rozpoczął pracę w "Newsweeku", gdzie początkowo był researcherem, a później reporterem. Następnie przeszedł do dziennika "Rzeczpospolita", a potem pracował dla TV Puls, gdzie w latach 2007 - 2008 był jednym z prowadzących program Puls Raport. Stamtąd najpierw trafił do Panoramy TVP2, a potem do Wiadomości TVP1. Pracował też jako reporter dla TVP Info. W 2010 roku był jednym z dziennikarzy, którzy w Smoleńsku, z miejsca katastrofy relacjonowali wydarzenia. Sześć lat później poinformował, że z jego domu zostały skradzione materiały, które tam powstały.

Po kilku przerwach, w 2016 roku ponownie został zatrudniony w TVP, gdzie pracował dla "Wiadomości". Kilka miesięcy później został wydawcą tego programu, a w sierpniu 2017 roku został powołany na p.o. szefa "Wiadomości", zastępując odwołaną Marzenę Paczuską. W styczniu 2018 roku był już pełniącym obowiązki dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, a w sierpniu objął to stanowisko formalnie. Będąc szefem TAI, Olechowski równolegle kierował "Wiadomościami".

W tym czasie często bronił kontrowersyjnych materiałów TVP. W 2020 roku zapewniał m.in., że "Wiadomości" nie wymyśliły sobie projektanta mody Christiana Paula, który przychylnie ocenił styl Agaty Kornhauser-Dudy. Olechowski miał być też jednym z adresatów maila, które zostały ujawnione w trakcie wycieku ze skrzynki Michała Dworczyka. Z jednej z wiadomości miało wynikać, że Olechowski w przeszłości został poproszony o "ładny atak" TVP na sąd, który wydał niekorzystny dla premiera Mateusza Morawieckiego wyrok.