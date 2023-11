Prognoza pogody na 16 dni. To koniec ciepłej jesieni? Nad Polskę nadpłyną niże

Przed nami ostatnie dni z temperaturą ponad 10 st. C. Niże, które przesuwają się nad północną częścią Europy, będą docierać również do centrum kontynentu, co wpłynie na pogodę w Polsce. Wyż pojawi się jedynie nad Atlantykiem oraz na południu kontynentu, co sprawi, że do Polski napłyną chłodne masy powietrza. Kiedy będzie najzimniej?

REKLAMA

Zobacz wideo Jadwiga Emilewicz w Porannej rozmowie Gazeta.pl [NA ŻYWO]

Prognoza pogody na 16 dni. Temperatura zacznie spadać

Według zapowiedzi synoptyka Tomasza Wasilewskiego z tvnmeteo.pl 6 listopada temperatura w Polsce będzie nadal wysoka. Pojawią się też przejaśnienia. Na południu kraju termometry wskażą do 14 st. C., jednak wraz z upływem tygodnia zacznie się ochładzać. W całym kraju wiatr będzie silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Synoptycy IMGW zwracają uwagę, że w nadchodzącym tygodniu pojawią się opady deszczu oraz silny wiatr. "Najtrudniejsze meteorologicznie i hydrologiczne zapowiadają się noc z czwartku na piątek i piątek – na południowym zachodzie prognozowane są intensywne opady deszczu, a na krańcach południowych oraz w pasie od woj. warmińsko-mazurskiego, przez kujawsko-pomorskie, mazowieckie i łódzkie, po śląskie i opolskie wydane zostały ostrzeżenia meteorologiczne na silny wiatr" - przekazali synoptycy.

Większe zachmurzenie pojawi się 7 listopada, może też popadać. Temperatura wyniesie od 9 do 13 st. C, na Podhalu spadnie do 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jednak silny na wybrzeżu. Na północnym wschodzie i krańcach zachodnich może osiągnąć prędkość do 55 km/h. Temperatura zacznie spadać już 8 listopada, w większości kraju wystąpią też opady deszczu, temperatura miejscami osiągnie od 7 do 11 st. C. Wiatr nadal będzie silny, lokalnie osiągnie prędkość do 60 km/h. Podobnej pogody możemy się spodziewać w ostatnich dniach tygodnia.

Od 13 listopada możemy się spodziewać znacznego spadku temperatury - od 6 st. C na wschodzie Polski do 10 st. C w południowej części kraju. Po 17 listopada będzie jeszcze zimniej - wówczas na wschodzie maksymalna temperatura może wynieść maksymalnie 6 st. C, natomiast na zachodzie maksymalnie 9 st.

Alerty IMGW. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem, który może występować na północy Polski. "Prognozuje się wystąpienie na wybrzeżu silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu" - czytamy w komunikacie IMGW. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą powiatów: koszalińskiego, sławieńskiego, słupskiego, lęborskiego, wejherowskiego oraz puckiego. Alerty obowiązują od 6 listopada od godz. 12.00 do 6 listopada do godz. 22.00.