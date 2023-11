Bohaterska dwulatka uratowała życie mamie. Zaalarmowała, że kobieta straciła przytomność

Nietypowa interwencja miała miejsce na terenie Białej Podlaskiej (województwo lubelskie). Dyżurny tamtejszej Komendy Miejskiej Policji otrzymał zgłoszenie o konieczności zapewnienia opieki dwójce dzieci, których mama została przewieziona do szpitala.

REKLAMA

Zobacz wideo Policja poszukuje mężczyzny z nagrania. Jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa

Bohaterska postawa dzieci z Białej Podlaskiej. Dwulatka i czternastolatek wezwali pomoc do nieprzytomnej mamy

Pod wskazanym adresem funkcjonariusze zastali dwuletnią dziewczynkę i jej czternastoletniego brata. Jak się okazało, to właśnie dzieci wezwały pomoc medyczną do nieprzytomnej kobiety. Bohaterską postawą wykazała się dwulatka, która jako pierwsza zauważyła, że mama leży na podłodze, nie reaguje na nic i nie ma z nią kontaktu. Dziewczynka poinformowała o sytuacji swojego brata, który przebywał w tym czasie w innej części domu. Czternastolatek najpierw przyszedł sprawdzić, co dokładnie się stało, a następnie zadzwonił na numer alarmowy i podał dyspozytorowi wszystkie niezbędne informacje.

Dzięki szybkiej reakcji dzieci kobieta w porę uzyskała pomoc ratowników medycznych i została przetransportowana karetką pogotowia do szpitala na obserwację. Wezwani na miejsce policjanci zaopiekowali się bohaterskim rodzeństwem.

Jak dzwonić na numer alarmowy? Te informacje są najważniejsze dla dyspozytora

Wykonanie połączenia na numer 112 powinno za każdym razem odbywać się wyłącznie w przypadku realnego zagrożenia dla zdrowia i życia. W pierwszej kolejności należy podać lokalizację, w której się znajdujemy. Dzięki temu nawet w przypadku utraty kontaktu ze służbami będą one mogły nas namierzyć. Szczegółowe rady dotyczące wzywania pomocy za pośrednictwem dyspozytora numer 112 znajdziesz na stronie gov.pl.