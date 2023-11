Ksiądz Janusz Chyła sprawuje funkcję proboszcza parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach (woj. pomorskie). Dodatkowo duchowny jest doktorem teologii i wykładowcą. Swoimi kontrowersyjnymi spostrzeżeniami dzieli się także w mediach społecznościowych. W sobotę 4 listopada duchowny dodał wpis, który wywołał burzę.

Chojnice. Ksiądz zaapelował o nieprzyjmowanie komunii. Powodem aborcja

"Proszę, aby osoby popierające aborcję wstrzymały się przed przyjmowaniem Komunii Świętej do chwili nawrócenia" - napisał ksiądz Chyła. Wpis duchownego spotkał się z reakcją internautów. Jeden z nich zapytał w komentarzach, czy popieranie wolnego wyboru ma stanowić o popełnieniu grzechu przez wiernego. "Popieranie 'wolności' zabijania, kradzieży, gwałtów jest udziałem w tych czynach" - odpowiedział ksiądz.

"To musi Pan do Mateusza Morawieckiego napisać. Właśnie zaczął popierać" - dodał inny komentujący. "Spoko. Prośba, by Kościół wstrzymał się z dyktowaniem, co mogą robić osoby, które nie są jego wyznawcami" - napisał kolejny. Niektórzy internauci wykorzystali także okazję, by przywołać przypadki pedofilii w Kościele czy niedawną orgię zorganizowaną na plebanii w Dąbrowie Górniczej.

Jak informowaliśmy, w 2018 roku aborcja została porównana przez księdza do okrucieństw XX wieku. "Zdumieni pytamy, jak to było możliwe, że w XX wieku z takim okrucieństwem człowiek zabijał człowieka? Jestem przekonany, że kiedyś ludzie będą tak samo pytać o aborcję. Wielu już pyta" - brzmiał wpis duchownego. W tamtym czasie sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała projekt "Zatrzymaj aborcję", która zakładała całkowity zakaz przerywania ciąży ze względu na ciężkie wady płodu.

Temat aborcji w Polsce ponownie pojawił się w dyskursie publicznym za sprawą wypowiedzi premiera w rozmowie z Interią. Mateusz Morawiecki stwierdził, że "wniosek do TK był błędem". - Zawsze byłem zwolennikiem kompromisu aborcyjnego sprzed 30 lat. Jednocześnie na gruncie przepisów konstytucji trudno było sobie wyobrazić inny wyrok, skoro taki wniosek został złożony - stwierdził polityk. Więcej na ten temat w tekście poniżej:

Przypomnijmy, że w 2020 roku Trybunał Konstytucyjny uznał przepis pozwalający na dokonanie legalnego zabiegu aborcji w przypadku, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z Konstytucją.