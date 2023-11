Szokujące nagranie zatytułowane "Kierowca autobusu miejskiego taranuje rowerzystę. Wypadek" zostało opublikowane w serwisie YouTube w piątek (3 listopada) przez konto Łódzki Rejestrator. W materiale wideo uwieczniono przebieg potrącenia rowerzysty przez autobus miejski. Kierujący jednośladem cudem uniknął wciągnięcia pod pojazd.

O włos od tragedii. Rowerzysta omal nie zginął pod kołami autobusu

Nagranie zostało udostępnione m.in. przez popularny facebookowy profil Bandyci drogowi. Widać na nim rowerzystę, który porusza się blisko środka drogi. Prawa strona jezdni jest wyraźnie uszkodzona. Nagle na lewym pasie ruchu pojawia się autobus miejski, który w trakcie wyprzedzania nie zachował odpowiedniego odstępu od jednośladu. Zahacza on o rower, przez co rowerzysta zostaje przewrócony na drogę. Poszkodowany cudem unika wciągnięcia pod pojazd i instynktownie zasłania głowę rękami.

Mandat za zepchnięcie rowerzysty podczas wyprzedzania. "Jakim trzeba być deklem"

Z opisu filmu wynika, że za swoje postępowanie na drodze kierowca autobusu miejskiego został ukarany mandatem karnym. Pod publikacją wywiązała się dyskusja, w której internauci próbowali rozstrzygnąć, kto ponosi winę za wypadek. Zwolennicy rowerzysty wskazują na fakt, że był on wyposażony w elementy odblaskowe, przez co trudno było go nie zauważyć. Poszkodowany jechał również w kasku, a nietypowy tor jazdy miał obrać dla bezpieczeństwa, z powodu dziur po prawej stronie jezdni. "W każdym takim przypadku wina jest wyprzedzającego, bo skoro nie miał miejsca, to nie powinien wyprzedzać" - argumentują użytkownicy.

W komentarzach nie brakuje również osób, które uważają, że rowerzyście również należy się mandat. "Jakim trzeba być deklem, żeby jechać środkiem ulicy, mimo że kolega za nim jedzie bliżej prawej krawędzi. Dziury dziurami, ale to mogło się skończyć fatalnie. Gość wygrał drugie życie" - ocenił jeden z komentujących.