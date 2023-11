Na polsko-białoruskiej granicy miało dojść do użycia broni palnej, w wyniku której został ranny imigrant. "Postrzelony Syryjczyk przez polskie służby. Znajduje się w szpitalu w Hajnówce" - napisał Piotr Czaban z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w mediach społecznościowych. Nie jest to jedyny incydent, który wydarzył się w ostatnim czasie na granicy z Białorusią.

Polskie służby postrzeliły Syryjczyka? Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia okoliczności. "Strzał padł pod wpływem łowieckiej adrenaliny"

Wyjaśnianiem okoliczności ma zajmować się Żandarmeria Wojskowa. "Sprawa nie trafiła do policji, tylko została przekazana Żandarmerii Wojskowej" - napisał Piotr Czaban z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w mediach społecznościowych. Syryjczyk miał zostać trafiony w plecy. "Kula utkwiła w kręgosłupie" - napisał Czaban.

Zaangażowany w pomoc imigrantom prawnik Kamil Syller ocenił, że do zdarzenia mogło dojść podczas ucieczki Syryjczyków przez las. - Wiadomo, że grupa Syryjczyków uciekała, więc nie był to strzał oddany w obronie własnej. Nie był to też strzał w nogi dla uniemożliwienia ucieczki. Wygląda na to, że ten strzał padł pod wpływem łowieckiej adrenaliny. W pociągnięcie za spust było wkalkulowane ryzyko zabicia człowieka - powiedział Kamil Syller w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Prawnik ocenił, że "strzał w plecy uchodźcy to wejście na nowy, przerażający poziom przemocy na granicy polsko-białoruskiej".

Według ustaleń dziennikarzy, życie Syryjczyka nie jest zagrożone, a jego stan jest stabilny. W sobotę Grupa Granica ogłosiła, że mężczyzna wyraził wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową. "Udzielamy mu niezbędnego wsparcia, zapewniamy dostęp do prawników oraz tłumaczy" - przekazano.

Martwy imigrant przy granicy polsko-białoruskiej. W Puszczy Białowieskiej znaleziono ciało

Jak pisaliśmy, w sobotę 4 listopada w rezerwacie Puszczy Białowieskiej niedaleko granicy polsko-białoruskiej znaleziono ciało młodego Syryjczyka. Sierżant sztabowa Agnieszka Skwierczyńska z zespołu prasowego podlaskiej policji poinformowała w rozmowie z "Wyborczą", że imigrant miał około 20-25 lat. Informację o jego znalezieniu przekazał pracownik Białowieskiego Parku Narodowego około godziny 7:45. Jest to co najmniej 55. ofiara śmiertelna kryzysu migracyjnego i humanitarnego po obu stronach granicy.