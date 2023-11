Orkan Ciaran nad Polską. RCB ostrzega przed gwałtownym wiatrem, IMGW wydaje alerty

Ostrzeżenie RCB przed silnym wiatrem wydano dla mieszkańców części województw: śląskiego (w powiatach: bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim, żywieckim), małopolskiego (w powiatach: gorlickim, limanowskim, myślenickim, nowosądeckim, nowotarskim, Nowy Sącz, suskim, tatrzańskim, wadowickim) oraz podkarpackiego (w powiatach: bieszczadzkim, jasielskim, Krosno, krośnieńskim, leskim, sanockim). Alerty IMGW drugiego stopnia obowiązują tam od soboty od godziny 21:00 do niedzieli do godziny 15:00.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy faktycznie powinniśmy się cieszyć z łagodnych i krótkich zim?

Rządowe centrum ostrzega, że może dojść do przerw w dostawie prądu. Przypomina także o usunięciu z parapetów i podwórek wszystkich przedmiotów, jakie może porwać wiatr. Należy koniecznie zadbać o bezpieczeństwo zwierząt i pamiętać o przeparkowaniu samochodów w bezpieczne miejsce. W przypadku podróży RCB zaleca dużą ostrożność. "Pamiętaj, aby uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie - przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu" - podkreślono w komunikacie.

IMGW: W niedzielę wiatr i opady deszczu

Najbliższa noc przyniesie opady deszczu, a w Tatrach - śniegu. "Temperatura minimalna wyniesie od -1°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. Na Pogórzu Karpackim do 90 km/h, w Sudetach do 100 km/h, w Tatrach do 130 km/h. W Karpatach zawieje i zamiecie śnieżne" - czytamy w komunikacie IMGW. Silny wiatr i opady deszczu przyniesie niż z zachodu, który dociera nad Polskę. IMGW zaleca dużą ostrożność, śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Co może zaskakiwać - jak wskazuje rzecznik instytutu Grzegorz Walijewski - wciąż będą się utrzymywać ponadprzeciętnie wysokie temperatury.

Śmiertelnie niebezpieczny orkan Ciaran nad Europą

Co najmniej 10 osób zginęło w zachodniej części Europy z powodu orkanu Ciaran. Wśród ofiar są trzy osoby z Włoch, z Toskanii. Zginęła m.in. 85-letnia kobieta, która utonęła w swoim domu. W Pistoi dwie osoby nie przeżyły zawalenia się mostu. Krytyczna sytuacja panuje w stolicy regionu, Florencji. W akcji ratunkowej uczestniczy włoskie wojsko. W belgijskim Ghent zginęła 64-letnia kobieta i 5-letni chłopiec, przygnieceni przez drzewo. Od drzewa zginął też kierujący samochodem pod Paryżem. W Hawrze jedna osoba wypadła z balkonu, a ofiary śmiertelne odnotowano też w stolicy Hiszpanii i holenderskim Venray.

Na przylądku Raz na zachodnim krańcu Francji prędkość wiatru przekroczyła nawet 200 kilometrów na godzinę. Jeszcze w piątek wieczorem w nadmorskich terytoriach północno-zachodniej Francji około 700 tysięcy gospodarstw nie miało prądu. W Belgii zamknięto port w Antwerpii, a część lotów z Brukseli odwołano. Z amsterdamskiego lotniska Schiphol odwołano ponad 200 połączeń, a w Hiszpanii - ponad 80 z 11 lotnisk.