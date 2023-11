Kleszcze to małe pajęczaki z podgromady roztoczy. Występują na terenie całej Polski, przez co nietrudno o ich spotkanie. Dla ludzi mogą być szczególnie groźne za sprawą chorób, które wywołuje ich ugryzienie. Choć nie każdy kontakt fizyczny z nimi kończy się zakażeniem, najnowsze statystyki wskazują na niepokojące tendencje. Polacy na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgowe zapadają bowiem coraz częściej.

Rośnie liczba przypadków zakażonych po ugryzieniu kleszcza. Wzrost zachorowań zbliża się do 60 proc.

Pomiędzy 1 stycznia a 31 października br. w Polsce aż 21 854 osoby zachorowały na boreliozę. Od początku roku odnotowano także 554 przypadki kleszczowego zapalenia mózgu. Jak wynika ze statystyk Polskiej Agencji Prasowej opublikowanych przez TVN Meteo, w ubiegłym roku na boreliozę zapadło 13 821 obywateli kraju, tj. o aż 8033 osoby mniej. Z kolei kleszczowe zapalenie mózgu w 2022 r. wykryto u 315 pacjentów. Oznacza to, że w pierwszym przypadku wzrost zachorowań wyniósł 58,1 proc. W drugim przypadku liczba chorych podskoczyła o aż 75,8 proc.

Po czym poznać, że ma się boreliozę? Tych symptomów wypatruj po kontakcie z kleszczem

Jeśli doświadczyliśmy ugryzienia kleszcza, powinniśmy bacznie obserwować wygląd skóry w miejscu, w którym się w nią wbił. Pierwsze symptomy choroby występują w okresie od trzech do 30 dni od ukąszenia. Najczęściej obserwowanym objawem boreliozy jest tzw. rumień wędrujący, który przyjmuje postać zaczerwienienia w kształcie pączka. Inne kwestie, które powinny nas zaniepokoić, to:

chłoniak limfocytowy,

podwyższona temperatura ciała,

bóle stawowo-mięśniowe,

bóle głowy,

dreszcze oraz osłabienie.

Jeśli choroba nie da o sobie znać wystarczająco wcześnie, możemy mieć do czynienia z jej późną odmianą. Po sześciu miesiącach od kontaktu z pasożytem mogą pojawić się:

sztywność mięśni, stawów i karku,

podrażnienie nerwów czaszkowych,

drżenie mięśni,

zaburzenia koncentracji pamięci i widzenia,

zaburzenia równowagi i orientacji w terenie,

tiki mięśni twarzy,

trudności w oddychaniu, w tym obrzęk węzłów chłonnych.

Objawy kleszczowego zapalenia mózgu. Dla wyzdrowienia kluczowy pierwszy tydzień choroby

W przypadku kleszczowego zapalenia mózgu objawy pojawiają się już na przestrzeni tygodnia. Są jednak bardzo niecharakterystyczne, przez co łatwo można je przeoczyć. Osoba chora jest osłabiona, cierpi na bóle mięśni, głowy, nudności, wymioty, biegunkę i gorączkuje. Po tym czasie w większości przypadków organizm samodzielnie pokonuje chorobę. Jeśli jednak objawy nie ustąpią, a my będziemy czuli się coraz gorzej, należy niezwłocznie udać się do lekarza. Na dalszym etapie dochodzi już do neuroinfekcji, której symptomy zależne są od tego, jaką formę przybierze.