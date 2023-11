Profil LDZ Zmotoryzowani Łodzianie opublikował zdjęcia przedstawiające niecodzienny widok w Łodzi. Przedstawiają one plac budowy, na którym trwają prace remontowe, oraz samochód stojący na przeszkodzie do ich ukończenia. W pewnym momencie pracownicy postanowili zrealizować pomysł, który przyciągnął uwagę mieszkańców i internautów.

Łódź. Samochód został "zabetonowany" na ulicy. "Remont nabrał takiego tempa, że niektórzy nie zdążyli nawet przeparkować"

Pracownicy zabezpieczyli samochód szalunkami i przykryli je folią. Internauci zwrócili uwagę, że w tej sytuacji istniały alternatywne rozwiązania. "Tak to jest, jak nie zabierze się auta z placu budowy. Auto zabezpieczone szalunkiem i folią na Legionów 51 (beton właśnie kładą). Straż miejska była rano i wlepiła tylko mandat. Przecież jest możliwość odholowania samochodu lub znalezienia kierowcy" - napisano na profilu LDZ Zmotoryzowani Łodzianie i zamieszczono zdjęcia.

Po zabezpieczeniu samochodu wylano wokół niego beton. Zabieg unieruchomił pojazd, ale pozwolił na pozostawienie go w nienaruszonym stanie po wykonaniu zadania. "Remont Legionów nabrał takiego tempa, że niektórzy nie zdążyli nawet przeparkować" - napisał fanpage Łódź.

Zabetonowany samochód w Łodzi. "Funkcjonariusze nie starali się nadmiernie"

Administrator profilu, który udostępnił zdjęcia, stwierdził w rozmowie z Interią, że sytuacja jest efektem niedostatecznego zaangażowania straży miejskiej. Zdaniem Jarosława Kostrzewy samochód powinien zostać odholowany. Innym rozwiązaniem było odnalezienie właściciela pojazdu, co umożliwia jego numer rejestracyjny.

- Wykonawca szukał właściciela, na miejsce wezwano straż miejską, jednak funkcjonariusze nie starali się nadmiernie, by znaleźć osobę, do której samochód należy - stwierdził w rozmowie z Interią mężczyzna. Przed podjęciem niecodziennego rozwiązania, za wycieraczką pojazdu miał się pojawić mandat lub wezwanie. Rozmówca podkreśla jednak, że nie wini wykonawcy. - Jeśli mieli zamówiony beton, to musieli go wylać, inaczej musieliby liczyć straty - ocenił administrator strony. Pracownicy mieli wyczerpać możliwości, co skłoniło ich do podjęcia niestandardowego rozwiązania.

Mężczyzna stwierdził, że odpowiedzialność ponosi miasto i straż miejska, które mogły interweniować. Obecnie usunięcie samochodu z dołu przysporzy więcej trudności, a wykorzystanie holownika może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Natomiast specjalistyczne rozwiązania wygenerują dodatkowe koszty.