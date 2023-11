Warszawa. Policja zatrzymała podejrzewanego o ataki maczetą

Około godziny 16.30 policja poinformowała na portalu X o zatrzymaniu mężczyzny podejrzanego o zaatakowanie co najmniej dwóch przechodniów maczetą na terenie Warszawy. Zaledwie dwie godziny wcześniej, jak pisaliśmy w Gazeta.pl, funkcjonariusze opublikowali zdjęcia z monitoringu oraz zwrócili się do mieszkańców o pomoc w poszukiwaniach. Przekazali m.in., że mężczyzna ma ok. 35-40 lat i porusza się rowerem górskim typu "damka".

Atak maczetą w Warszawie. Rafał Trzaskowski: Nie ma zgody na agresję

W sprawie ataków wypowiedział się także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Przekazał, że "zwrócił się do Komendy Stołecznej Policji o skierowanie na ulice stolicy dodatkowych patroli i zaangażowanie wszystkich sił, by jak najszybciej ustalić i zatrzymać napastnika". "Nie ma zgody na agresję" - podkreślił.

Rzecznik prasowy m.st. Warszawy Jakub Leduchowski, którego cytuje wp.pl, doprecyzował z kolei, że Trzaskowski "zarekomendował objęcie szczególnym dozorem szkół, przedszkoli i miejsc, w których gromadzi się najwięcej mieszkanek i mieszkańców". Jak dodał, w akcję włączono siły Straży Miejskiej.

Warszawa. Rowerzysta atakował przechodniów maczetą

W piątek rano w okolicach ulicy Kochanowskiego, na Bielanach, napastnik podjechał rowerem do 44-latka, którego miał pytać o pobicie dziewczyny. Następnie wyciągnął ostry przedmiot, zranił rozmówcę w okolice szyi i odjechał. Rana była niewielka i nie zagraża życiu poszkodowanego. Kilkadziesiąt minut później na ulicy Broniewskiego ten sam sprawca zranił kolejną osobę, tym razem w lewe ramię. Wcześniej prosił swoją ofiarę o papierosa. W tym przypadku również nie odnotowano większych obrażeń. Według nieoficjalnych ustaleń TVN24 doszło też do trzeciej napaści. W okolicach lasku na Kole sprawca miał użyć gazu wobec kolejnego przechodnia.