W Poznaniu zmarła trzymiesięczna dziewczynka, która od kilkunastu dni znajdowała pod opieką lekarzy. Dziecko z ciężkimi obrażeniami głowy trafiło do szpitala 22 października. Rozległość urazów sprawiła, że podjęta została decyzja o wprowadzeniu go w stan śpiączki farmakologicznej i podłączeniu do aparatury podtrzymującej życie. Informacje o śmierci dziewczynki potwierdził w rozmowie z portalem TVN24 Bartosz Krupecki z Prokuratury Rejonowej w Kole. - O godzinie 12.41 (w piątek 3 listopada - red.) lekarze stwierdzili zgon dziewczynki - podał reporterom.

Poznań. Nie żyje trzymiesięczna dziewczynka. Trafiła do szpitala z ciężkim urazem głowy

Jak pisaliśmy wcześniej w Gazeta.pl, dziewczynka trafiła najpierw do szpitala w Kole, miejscowości w województwie wielkopolskim, w której mieszkała wraz z rodzicami. Pełniący dyżur lekarze stwierdzili, że urazy trzymiesięcznego dziecka powstać mogły w wyniku stosowania przemocy. W związku z tym powiadomili policję. Z powodu ciężkiego stanu dziecko przetransportowane zostało z lecznicy w Kole do szpitala specjalistycznego w Poznaniu. Według informacji przekazywanych przez "Wyborczą" podczas transportu karetką do Poznania dziewczynka była reanimowana. Na miejscu lekarze podjęli decyzję o wprowadzeniu jej w stan śpiączki farmakologicznej.

Śmierć trzymiesięcznej dziewczynki. Matce dziecka postawiony został zarzut. Będzie zmiana?

Policjanci zatrzymali w związku ze sprawą 30-letniego ojca oraz 21-letnią matkę dziewczynki. Dariusz Kwiatkowski, Prokuratur Rejonowy w Kole, przekazał dziennikarzom, że kobiecie postawione zostały zarzut nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu realnie zagrażającego życiu. Wskazał jednocześnie, że z opinii biegłego nie wynika, że obrażenia dziewczynki były spowodowane pobiciem oraz że dziecko nie miało na sobie śladów wcześniejszego znęcania się. Matka miała zeznać, że dziewczynka doznała obrażeń w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 30-letni partner kobiety będzie występował w sprawie jako świadek.

Reporterzy "Wyborczej" przekazują, że matka dziewczynki była w ciąży cztery razy. Jedno z jej dzieci zmarło wcześniej nagłą śmiercią podczas snu. Przed zatrzymaniem poza trzymiesięczną dziewczynką wychowywała również dwoje innych dzieci - w wieku trzech i czterech lat.

Kodeks karny za nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przewiduje karę do trzech lat pozbawienia wolności. Prokuratur Krupecki wskazuje jednak, że w wyniku śmierci dziewczynki niewykluczona jest zmiana zarzutów. - W drodze opinii biegłego trzeba będzie ustalić, czy zgon dziecka pozostaje w związku przyczynowym z wcześniej odnotowanymi obrażeniami. Jeśli tak, wówczas jak najbardziej istnieje konieczność zmiany zarzutów na nieumyślne spowodowanie śmierci. Najpierw jednak będzie musiała zostać przeprowadzona sekcja zwłok - mówił dziennikarzom TVN24.