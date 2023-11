Na terenie dziewięciu województw ogłoszony został alert RCB. Komunikat rozesłany do mieszkańców określonych obszarów przestrzega przed silnym wiatrem, który wystąpi w czwartek (3 listopada) wieczorem oraz w nocy. Jednocześnie na większości terenów Polski występują ostrzeżenia meteorologiczne wystosowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Alert RCB dla dziewięciu województw. Wieczorem i w nocy zawieje porywisty wiatr

Ostrzeżenia o silnym wietrze oraz możliwościach wystąpienia przerw w dostawach prądu ogłoszone zostały na terenach dziewięciu województw. Komunikaty trafiły do mieszkańców:

województwa kujawsko-pomorskiego;

województwa mazowieckiego;

województwa wielkopolskiego;

województwa śląskiego;

województwa dolnośląskiego;

województwa opolskiego;

województwa łódzkiego;

województwa warmińsko-mazurskiego;

województwa pomorskiego.

W związku z zagrożeniem wystąpienia porywistego wiatru Rządowe Centrum Bezpieczeństw przypomina o zabezpieczeniu rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Tyczy się to przede wszystkim przedmiotów znajdujących się na parapetach i podwórkach. Komunikat zachęca również do przeparkowania samochodów stojących pod drzewami w bezpieczne miejsce, a także zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy autem. Na wypadek problemów z dostawami prądu rekomenduje również przygotowanie zastępczego oświetlenia.

IMGW wystosowało ostrzeżenia drugiego stopnia. Porywy wiatru do 100 km/h

Na obszarze tych samych województw IMGW wystosował ponadto ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia. Synoptycy przestrzegają przed wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia silnego wiatru o porywach sięgających prędkości od 70 km/h do nawet 100 km/h. Według prognoz średnia prędkość wiatru we wskazanych regionach osiągnąć może ok. 50 km/h. Lokalnie ogłoszone zostały ponadto ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu, które towarzyszyć mogą porywistym wiatrom. Ich łączna wysokość wynieść ma od 30 mm do 40 mm.

W centralnej Polsce ostrzeżenia IMGW ważne są od godziny 21.00 do 2.00. Zagrożenie dłużej występować będzie na północy kraju. Alerty pogodowe obowiązują w tych rejonach od godziny 23.00 do 8.00.