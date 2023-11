Tragedia w sanatorium w Kołobrzegu. Nie żyje 21-letni obywatel Czech

W czwartek informowaliśmy, że dwie osoby wypadły z trzeciego piętra w sanatorium w Kołobrzegu. Jedną z nich był 21-letni obywatel Czech. W piątek poinformowano o jego śmierci.

REKLAMA

Zobacz wideo Afgańczycy w strachu starają się uciec z Pakistanu. Obawiają się represji

Kołobrzeg. Czech i Słowaczka wypadli z balkonu na trzecim piętrze

Młody mężczyzna zmarł w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu w czwartek. Razem z nim, z balkonu wypadła 23-letnia obywatelka Słowacji. Kobieta żyje, przeszła operację.

Rzecznik przekazał, że sprawa jest prowadzona pod kątem nieszczęśliwego wypadku. - Nie zostawili pożegnalnego listu, nie ma jakiejkolwiek wskazówki sugerującej, że to było samobójstwo. Nie ma też ustaleń, że ktoś u nich był w pokoju, doszło do kłótni, szarpaniny i że oni zostali wypchnięci - przekazał PAP prokurator Gąsiorowski. O wszczęciu śledztwa poinformowano także ambasady Czech i Słowacji. Konsulowie obu krajów są w kontakcie z kołobrzeską prokuraturą. Ciało mężczyzny zabezpieczono do badań sekcyjnych.

Gąsiorowski wyraził także nadzieję na przesłuchanie 23-letniej kobiety "w niedługim czasie", ale to zależy od jej stanu zdrowia. W sprawie zostanie zabezpieczony monitoring, dokumentacja szpitalna, przesłuchani zostaną świadkowie. 21-latek i 23-latka przyjechali do sanatorium 30 października, mieli tam rezerwację na dwie doby. - Mieli wcześniejszą rezerwację na dwie doby. Byli wieczorem na spacerze, wrócili do pokoju hotelowego. Nikt ich nie odwiedzał. Nie opuszczali tego pokoju do następnego dnia, do 31 października. Ok. godz. 9 rano wypadli z balkonu, upadli na betonowe podłoże i to zobaczył jeden z pracowników sanatorium - poinformował w rozmowie z PAP Gąsiorowski. Jak przekazał, pracownik natychmiast wezwał karetkę pogotowia oraz policję.

W czwartek poinformowaliśmy, że kobieta i mężczyzna w stanie bardzo ciężkim, "wręcz krytycznym" zostali przewiezieni do szpitala.