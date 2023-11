Rośnie liczba ataków wilków na zwierzęta hodowlane. Rolnicy alarmują, że drapieżniki stanowią zagrożenie nie tylko na pastwiskach, ale coraz częściej wchodzą do obór. Hodowcy zwrócili się z apelem do państwowych instytucji. Podkreślili, że problem nie zostanie rozwiązany bez wprowadzenia zmian systemowych i prawnych.

Wilki atakują bydło, rolnicy nie dostają odszkodowań. Hodowca ujawnia urzędniczy "absurd"

Do dużej liczby ataków wilków na bydło dochodzi m.in. w powiecie przasnyskim (woj. mazowieckie). Jak poinformował "Tygodnik Poradnik Rolniczy", tamtejsi weterynarze oraz rolnicy zauważają, że wilki "dość regularnie wchodzą do obór, wybierają najmniejszą sztukę i ją wywlekają". Doświadczył tego m.in. Rafał Częścik, hodowca ze wsi Olszewiec (gmina Czernice Borowe). - O 5 rano wstałem doić krowy, ale zanim doszedłem do obory, po drodze wstąpiłem do wiaty z jałówkami i ku mojemu zdziwieniu jedna z nich była cała poszarpana, częściowo zjedzona, z wypatroszonymi wnętrznościami. Wszystko wskazywało na atak wilka, co zresztą potwierdził wezwany na miejsce lekarz weterynarii. Najgorsze jest to, że ślady krwi były nawet pod samym domem, to znaczy, że wilk podszedł aż tak blisko. Boimy się o siebie i swoje rodziny - powiedział.

Rolnik zaznaczył, że zgłosił sprawę do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Ostrołęce, ale urzędnicy nie chcieli wypłacić mu odszkodowania. - Otrzymałem pismo z odmową wypłacenia odszkodowania, ponieważ ich zdaniem obora, czy też wiata, powinny być szczelnie zamknięte po zachodzie słońca. Przecież my nie możemy czegoś takiego zrobić, zwłaszcza podczas letnich upałów, gdzie bydłu doskwiera stres cieplny. Obiekty inwentarskie muszą być dobrze wietrzone i wentylowane. W oborze mamy obszerne, boczne kurtyny, które kosztowały niemało, i teraz w upały mamy je zamykać? Przecież to absurd - zauważył.

Hodowcy napisali list do ministra rolnictwa ws. ataków wilków. "Sytuacja prowadzi do poczucia zagrożenia"

Hodowcy ze wsi Sorkwity (woj. warmińsko-mazurskie) podkreślają, że problem ataków wilków dotyka rolników z różnych regionów Polski. Zaapelowali do ministra rolnictwa, ministra środowiska oraz Polskiego Związku Kół Łowieckich, aby instytucje te podjęły wreszcie działania, które pomogą hodowcom. Ponadto napisali list do ministra rolnictwa, w którym domagają się zastosowania kompleksowych rozwiązań.

"Wnioskujemy o uproszczenie przepisów dotyczących zgłaszania zdarzeń i składania wniosków o wypłatę odszkodowań, uproszczenie procedury uzyskania i wykonania pozwolenia na odstrzał oraz dopuszczenie objęcia wilka ochroną częściową z wprowadzeniem kontrolowanego ograniczenia ich liczebności. Jesteśmy sfrustrowani i bezsilni, ponieważ nie czujemy wystarczającego wsparcia ze strony instytucji odpowiedzialnych za ochronę przyrody. Prawie każdego dnia słyszymy o nowych przypadkach porwania i rozszarpywania młodych sztuk bydła" - stwierdzili.

Rolnicy zauważyli, że "sytuacja ta prowadzi do silnego poczucia zagrożenia i utraty spokoju w naszej społeczności". "Przepisy chronią wilki, ale niestety nie uwzględniają bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego ludzi, a należy również wziąć pod uwagę dobro dzieci, dla których widok rozszarpanych zwłok zwierzęcia może być traumatyczny" - dodali.