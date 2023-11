Kto na marszałka-seniora? Nieoficjalnie: Andrzej Duda ma swój typ. To może być pierwszy przypadek w historii

Pierwsze obrady Sejmu tradycyjnie otwierają jedne z najstarszych osób poselskich. Prowadzą obrady do czasu wyboru nowych marszałków i marszałkiń. W tym roku Andrzej Duda może funkcję te powierzyć 69-letniej posłance PiS Bożenie Borys-Szopie, ustaliła WP. Nigdy wcześniej w historii Polski funkcji tej nie powierzono kobiecie.

Zobacz wideo Tomasz Siemoniak: Na pierwszy posiedzeniu Sejmu podejmiemy kroki, by odzyskać środki z KPO

Kto na marszałka-seniora? Nieoficjalnie: Andrzej Duda myśli o kobiecie

- Ostatecznej decyzji jeszcze nie ma. Ale akurat w sprawie kandydatury posłanki nie protestowałaby Nowogrodzka, byłaby dobrze odebrana przez opozycję, a decyzja w tej sprawie byłaby autonomiczną decyzją Andrzeja Dudy. Prezydent pokazałby też, że gra na siebie - mówi Wirtualnej Polsce osoba z otoczenia Pałacu Prezydenckiego. Jak dodał, to niekontrowersyjna kandydatura, a Borys-Szopa to "miła i ciepła osoba", która nie wchodzi w konflikty.

Ponadto jej atutem ma być wieloletnia znajomość z Andrzejem Dudą. Razem pracowali na pozycji podsekretarza stanu za czasów prezydentury śp. Lecha Kaczyńskiego. Nadchodząca kadencja będzie trzecią ogólnie i trzecią z rzędu, w której Bożena Borys-Szopa zasiądzie w sejmowych ławach. Od czerwca do lipca 2019 roku w rządzie Mateusz Morawieckiego była ministerką rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jej nieco starszymi kontrkandydatami do przewodzenia pierwszym obradom Sejmu mieli być Antoni Macierewicz (75 l.), Jarosław Kaczyński (74 l.) oraz Ryszard Terlecki (74 l.), ale jak ustaliła WP, prezydent ich do tej roli nie desygnuje. Na liście Państwowej Komisji Wyborczej z kandydatami na marszałka Sejmu, którą wysłano do Pałacu Prezydenckiego, znaleźli się jeszcze Krzysztof Tchórzewski (PiS), Tadeusz Samborski (Trzecia Droga) oraz Bogusław Wołoszański (KO) i Zofia Czernow (KO). Borys-Szopa była brana pod uwagę już cztery lata temu, ale wówczas na prośbę prezesa PiS Andrzej Duda wybrał na marszałka-seniora Macierewicza.

13 listopada pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji odbędzie się 13 listopada. Wciąż nie wiadomo, komu zostanie powierzona misja tworzenia rządu. - Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów na stanowisko premiera i dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną. Jest to Zjednoczona Prawica, która poinformowała, że ich kandydatem będzie premier Mateusz Morawiecki. Zapewnili, że zakładają, że będą mieć na sali sejmowej większość, która umożliwi poparcie tego kandydata - mówił prezydent Andrzej Duda po ubiegłotygodniowych konsultacjach z komitetami wyborczymi.

Wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę 15 października. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 194 mandaty, Koalicja Obywatelska - 157, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18. We wtorek liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy zadeklarowali, że ich wspólnym kandydatem na premiera jest lider PO Donald Tusk. PiS nie ma wystarczającej liczby mandatów, by rządzić.