TVP zmieni nazwę? "Kojarzy się z absolutnym złem". Opozycja rozważa "opcję zero"

Politycy partii, które mogą stworzyć przyszłą koalicję rządową, mówią o pilnej potrzebie zreformowania mediów publicznych oraz rozliczenia dziennikarzy, których uważają za stronniczych i sprzyjających Prawu i Sprawiedliwości. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica uważają, że zmiany w TVP należy wprowadzić tuż po przejęciu władzy. Pojawiły się pierwsze propozycje radykalnych działań, które mają pomóc w realizacji tego celu.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Małgorzata Rozenek przyjęłaby propozycje z TVP? "TVN to najlepsza stacja"

Szyld TVP zostanie zlikwidowany? Borys Budka tłumaczy, dlaczego KO rozważa ten pomysł

Borys Budka powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską, że obecna nazwa mediów publicznych może ulec zmianie, ponieważ po ośmiu latach rządów PiS budzi jednoznacznie negatywne skojarzenia. - Dzisiaj szyld TVP i ta nazwa kojarzy się jak najgorzej. Jedną z opcji, która jest rozważana, to zmiana nazwy tej instytucji. Po ośmiu ostatnich latach ten szyld kojarzy się z absolutnym złem i z czymś, co nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem - stwierdził.

Podobną opinię wyraził rzecznik PSL Miłosz Motyka. Zaznaczył przy tym, że "telewizja publiczna jest Polakom potrzebna", ale być może warto nadać jej nową nazwę, ponieważ obecna "jest dość mocno zbrukana przez tych propagandystów, którzy mienią się dziennikarzami". - Natomiast media publiczne wymagają totalnej zmiany. "Opcji zero" nawet bym powiedział. Nikt sobie nie wyobraża, że w jakąkolwiek drugą stronę to może pójść - powiedział rzecznik PSL.

Były prezes TVP Robert Kwiatkowski: Nie sądzę, żeby marka TVP została złożona w grobie

Robert Kwiatkowski, były prezes TVP i przedstawiciel opozycji w Radzie Mediów Narodowych, z dystansem podchodzi do zapowiedzi zmiany szyldu Telewizji Polskiej. - Nie sądzę, żeby marka TVP została złożona w grobie. To jest bardzo silna, bardzo rozpoznawalna marka. Nazwa TVP utrwaliła się przez dziesięciolecia. Byłoby katastrofą, gdyby ona miała zniknąć - stwierdził.

Kwiatkowski dodał, że sytuacja wygląda inaczej w przypadku TVP Info. - Co do nazwy "TVP Info", być może tutaj byłyby potrzebne bardziej radykalne zmiany. Odwołując się do analogii PRL, główne wydanie programu to był "Dziennik Telewizyjny" (…), ale nazwę zmieniono na "Wiadomości". Być może takie zmiany będą potrzebne - powiedział.