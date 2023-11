Przeszło 93,5 tysiąca wiz od 2020 roku wydała Polska zagranicznym pracownikom IT w ramach programu Poland.Business Harbour (PBH). Z danych Komendy Głównej Straży Granicznej wynika, że do dziś do kraju na podstawie tych dokumentów przyjechało tylko 13,5 tys. osób. Są to wizy krajowe, a więc jej posiadacz musi pracować w Polsce.

Sprawę należy niewątpliwie wyjaśnić. Program jest ważny i wartościowy dla branży IT, może jednak wymaga udoskonalenia

- mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Konrad Weiske, wiceprezes Organizacji Pracodawców Usług IT SoDA.

Tysiące wiz krajowych dla pracowników IT. Większość nie przyjechała do Polski

PBH to programem dla Białorusinów i firm z sektora IT, który miał przyciągnąć ich do Polski po wyborach za naszą wschodnią granicą. Z czasem program rozszerzono na Ukrainę, Gruzję, Mołdawię, Armenię i Rosję. "Rz" ustaliła jednak, że wizy w ramach PBH od początku otrzymywali też obywatele Indii, Iranu, Korei, Japonii czy Azerbejdżanu. Lista liczyła 44 państwa. Kontrowersje budziło to, że znalazła się na niej Rosja.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapewniło "Rz", że "po agresji Rosji na Ukrainę Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) - operator programu - zwiększyła zakres informacji zbieranych w trakcie aplikacji. Informacje te są niezwłocznie przekazywane do ABW". Ponadto resort wylicza, że na 2403 Rosjan, którzy otrzymali specjalne wizy do Polski, "ponad połowę z nich stanowiły kobiety i dzieci", a "wśród przyjeżdżających do Polski znalazły się osoby uciekające przed reżimem Putina".

- Ze ścieżki biznesowej programu PBH skorzystali m.in. najwięksi zagraniczni inwestorzy w Polsce, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec czy Hiszpanii. Ścieżka biznesowa PBH nie dotyczy firm z kapitałem rosyjskim, które są wykluczone z tego programu - powiedział "Rz" Marcin Graczyk z PAIH. Firmy w ramach programu otrzymywały ulgi na prace badawczo-rozwojowe, co umożliwia dwukrotnie odliczenie 100 proc. wydatków, w tym na wynagrodzenia i składki na ZUS. Gazeta ustaliła, że białoruskie przedsiębiorstwa przenosiły całe swoje oddziały do Polski. - Być może np. białoruskie firmy, które przeniosły się do Polski, zatrudniają specjalistów, ale oni sami świadczą pracę zdalnie? Niewątpliwie trzeba to zweryfikować - mówił "Rz" dr Antoni Kolek.

Polska szuka informatyków

W listopadzie 2022 roku Polski Instytut Ekonomiczny szacował, że brakuje nam 147 tys. specjalistów IT, aby ich udział wśród wszystkich pracowników w Polsce był taki sam, jak w Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę potencjał gospodarki, deficyt pracowników w branży oszacowano na 25 tys. osób. PBH to jeden z kilku programów polskiego rządu, który miał poprawić sytuację w tym obszarze.

Mimo tego przez sektor IT przetoczyły się ostatnio liczne zwolnienia. - Zwolnienia, które dotykają branżę IT na świecie i w Polsce to według mnie - jak na razie - korekta. Branża bardzo mocno rosła przez ostatnie lata, rosło zapotrzebowanie na programistów. Decyzje o zwolnieniach to najpewniej próba dostosowania się do bieżących warunków rynkowych - komentował w rozmowie z Gazeta.pl Krzysztof Muszyński, CEO Codefia. Pracę w branży jest więc coraz trudniej znaleźć. Tak stwierdziło aż 47,6 proc. ankietowanych z badania No Fluff Jobs.