31 października księża z Zakonu Kanoników Regularnych św. Augustyna w Krakowie odprawili "mszę przebłagalną za Halloween", o czym pisaliśmy na Gazeta.pl. W trakcie homilii wierni usłyszeli, że Halloween to "święto szatana" i "najważniejszy dzień dla satanistów". Jak stwierdził ojciec Paweł Gużyński, "Halloween w 90 proc. to jedna czysta komercja, którą sprowadzono z USA i robi się na niej interes", więc nie stanowi poważnego zagrożenia dla religijnej duchowości. Dominikanin zauważył jednak, że po drugiej stronie światopoglądowego sporu również występują skrajne reakcje, które należy jednoznacznie potępić.

Ojciec Paweł Gużyński: Msza przebłagalna za Halloween miała podtekst neurotyczny

Ojciec Gużyński powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską, że msza przebłagalna za Halloween zorganizowana w Krakowie "sprowadziła wszystko do skrajności wpisanej w typ pobożności, który jest wątpliwy". - Ten typ pobożności na różne sposoby się pojawia. W pewnych granicach to może mieć sens, ale tylko, jeśli wyraża to naszą skruchę za grzechy. Ale w tym wypadku wszystko urosło do rozmiaru wyraźnej przesady z podtekstem neurotycznym. To było strzelanie z potężnych dział religijnych do karnawałowych i komercyjnych wróbli - stwierdził.

Jak dodał ojciec Gużyński, msza była bezzasadna również pod kątem teologii chrześcijańskiej. - Do czego miałaby być potrzebna taka msza, tego po prostu nie wiem. Raz, że w porządku samej teologii chrześcijańskiej i kultu niczego dobrego nie wnosi, bo kreuje obraz Boga jako kogoś, kogo trzeba udobruchać, ponieważ inaczej da nam do wiwatu. Dlatego trzeba by jednak sformułować w zaistniałych okolicznościach jakąś bardziej wyczerpującą odpowiedź na to przede wszystkim ludyczne i komercyjne zjawisko - powiedział.

Msza przebłagalna za Halloween budzi skrajne emocje. Duchowny mówi, komu "zarwał się sufit na głowę"

Ojciec Paweł Gużyński zauważył, że choć Halloween nie zagraża bezpośrednio wierze katolickiej, może być uznawane za przejaw szerszego zjawiska, które niesie za sobą realne niebezpieczeństwo. - Jeśli miałbym podejść do tego od strony filozofii religii i pytania o sens uczestnictwa w czymś takim, to pojawia się pewnego rodzaju dysonans (...). Po jakiego grzyba przykładać do tego jakąś poważną miarę? Ale to też do końca nie jest tak, że w ogóle nic się nie dzieje, na co należałoby uważać. Tworzywo ludzkiej wyobraźni i jej skłonność do zabobonu lubią sprawiać kłopoty. Jeśli mówimy o tym, by chronić dzieci przed treściami, które pojawiają się w internecie, czyli przemocą, krwawymi grami itd., to w jakimś zakresie te szajby związane z Halloween się w to wpisują, więc czasami mogą zaszkodzić - zauważył.

Dominikanin zwrócił również uwagę na pojawiające się w przestrzeni publicznej opinie, które są bardzo krytyczne wobec chrześcijaństwa. Przywołał przy tym twierdzenie, że "bardziej traumatyzujący dla dzieci jest widok półnagiego mężczyzny na krzyżu" niż halloweenowe zabawy. - Czytam to i myślę, że autorce materiału zarwał się sufit na głowę. A z drugiej strony pojawiają się msze zadośćuczyniające. Jedno i drugie ani trochę nie pachnie rozsądkiem - podsumował ojciec Gużyński.