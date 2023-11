Według polskiego prawa Narodowe Święto Niepodległości jest jednym z 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Jego obchody przewidziane są na 11 listopada. W tym roku data ta pokrywa się z jednym z weekendów. Ustawodawca przewidział taką możliwość i nałożył na pracodawców obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego w zastępstwie za święto, które przypadło na sobotę lub niedzielę. Nie dotyczy to jednak wszystkich pracowników.

Komu przysługuje dodatkowy dzień wolny za Święto Niepodległości? Na jakich zasadach jest on przyznawany?

Przywilej dodatkowej daty wolnej od obowiązków służbowych przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że jeśli pracujemy na umowie zlecenie czy dzieło nie możemy liczyć na rekompensatę za święto państwowe, które pokryło się z weekendem. Udzielenie dodatkowego dnia wolnego w takiej sytuacji powinno mieć miejsce w ramach okresu rozliczeniowego przyjętego przez pracodawcę. Co istotne, decyzja o wyborze daty należy wyłącznie do osoby, która nas zatrudnia. Termin dodatkowego wolnego powinien zostać ogłoszony w ramach zarządzenia lub obwieszczenia, tak by każdy mógł się z nim zapoznać.

Dodatkowe wolne za Święto Niepodległości nie dla wszystkich. O tym powinieneś wiedzieć

Z udzielaniem dodatkowego wolnego od obowiązków zawodowych wiążą się jeszcze dwa haczyki. Po pierwsze warto pamiętać, że pracodawca nie ma prawa rozdzielić doby na poszczególne godziny. Oznacza to, że nie może on przyznać nam wolnego w ramach obcinania czasu trwania zmiany w przeciągu kilku dni. Zgadzać musi się liczba dni niepracujących w danym miesiącu. Istnieją również wyjątki od reguły, które pomimo zatrudnienia na umowę o pracę nie będą mogły skorzystać z dodatkowego dnia wolnego. Zaliczają się do nich niektóre zawody np. nauczyciel. Nadprogramowego odpoczynku nie zaznają również osoby, które 11 listopada przebywały na zwolnieniu lekarskim.