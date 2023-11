Prawie cztery lata temu, 14 listopada 2019 roku w Koninie policjanci próbowali wylegitymować dwóch 15-latków oraz 21-letniego Adama Czerniejewskiego. Ten ostatni, według wersji przedstawionej przez śledczych, zaczął uciekać i ignorował wezwania do zatrzymania. Jeden z policjantów - Sławomir L. - ruszył w pościg za mężczyzną. Funkcjonariusz dogonił 21-latka, a kiedy próbował złapać go za kurtkę, padł strzał, w wyniku którego 21-latek zmarł na miejscu.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Arłukowicz: Gdy nowy Sejm i Senat zaczną pracować, zajmiemy się tymi, którzy nadużywali władzy

Oskarżony o zabójstwo policjant pierwszy raz o wydarzeniach z Konina

W czwartek w Sądzie Okręgowym w Kaliszu rozpoczął się proces policjanta Sławomira L., oskarżonego o nieumyślnego spowodowanie śmierci 21-letniego Adama Czerniejewskiego. Zarzut, jaki postawiła funkcjonariuszowi prokuratura, jest zagrożony karą do pięciu lat więzienia. Śledczy nie dopatrzyli się w postępowaniu policjanta przekroczenia uprawnień - wskazuje "Gazeta Wyborcza". Oskarżony nie przyznał się do winy. Złożył tylko krótkie oświadczenie. - Stało się źle, nie żyje człowiek. Zginął z mojej ręki. Nie chciałem tego. [...] Jest mi strasznie przykro, że pana syn nie żyje. Naprawdę go nie znałem, poza jedną interwencją kilka tygodni wcześniej - powiedział policjant, zwracając się do obecnego na sali ojca Adama.

Prokurator Wojciech Zimoń był zaskoczony taką deklaracją policjanta. Dziennik cytuje jego wypowiedź, z której wynika, że wiedział o interwencji, jednak nie była ona równoznaczna z tym, że policjant znał się z nieżyjącym 21-latkiem. Adwokat rodziny Adama Czerniejewskiego Zbigniew Krüger nie ma wątpliwości, że ta wiadomość jest cenna. Ojciec 21-latka uważa, że śmierć jego syna "to było zabójstwo w biały dzień". - Po tym, jak zginął, a ja domagałem się prawdy, nasza rodzina była szykanowana przez konińską policję. Dlatego wyprowadziliśmy się z Konina pod Warszawę, nie mogliśmy tu dalej mieszkać - cytuje jego słowa Onet.

Śmierć 21-letniego Adama Czerniejewskiego w Koninie. Oskarżony nadal pracuje w policji

Sprawa Sławomira L. była pierwotnie rozpatrywana przez sąd rejonowy, jednak pełnomocnik rodziny zmarłego mężczyzny złożył wniosek o przekazanie jej do sądu okręgowego. Jego wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Sędzia Sławomir Wlazło z Sądu Apelacyjnego w Łodzi, cytowany przez "Gazetę Wyborczą", stwierdził, że sprawa ma szczególną wagę. - [Sprawa - przyp.red.] dotyczy bowiem sytuacji, gdzie śmierć pokrzywdzonego nastąpiła w wyniku interwencji funkcjonariusza policji. Od samego początku sprawa budzi szczególne zainteresowanie opinii publicznej, mediów oraz lokalnej społeczności w Koninie - zauważył Sławomir Wlazło.

Sławomir L. odpowiada z wolnej stopy. Prokuratura nie wnioskowała o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu, nie zawieszono go również w czynnościach służbowych. Oskarżony nadal pracuje w policji.

***