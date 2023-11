We wtorek 31 października pomorska kuratorka oświaty Małgorzata Bielang skierowała do wszystkich gdańskich szkół pismo z żądaniem wyjaśnień w sprawie organizacji Tęczowego Piątku. Zapytała dyrekcje o organizację Tęczowego Piątku w szkole, przebieg wydarzenia, kto brał w nim udział oraz czy były zapewnione wszystkie zgody rodziców. Lista szkół, które organizują swoje święto, nie jest publiczna, dlatego pismo trafiło przynajmniej do wszystkich placówek w Gdańsku - informuje Fundacja GrowSPACE, która we współpracy z Kampanią Przeciw Homofobii współorganizowała wydarzenie. Członkowie Fundacji podkreślają, że Tęczowy Piątek to "działanie legalne i wypełniające rolę wychowawczą i opiekuńczą szkół, na podstawie art 44 ust. 1 ustawy prawo oświatowe". Tegoroczny Tęczowy Piątek odbył się 27 października, pod hasłem "Safe Space".

Kuratorium kontroluje szkoły po Tęczowym Piątku. "Patologiczna sytuacja i próby zastraszania"

W związku z listami kuratorki i sprawdzaniem szkół, posłanki Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka i Agnieszka Pomaska zapowiedziały kontrolę poselską w pomorskim kuratorium oświaty.

Jednym z postulatów Koalicji Obywatelskiej dot. kwestii kuratorów jest to, żeby Kuratorką lub Kuratorem nie była osoba będąca członkiem lub członkinią partii. To jest po prostu patologiczna sytuacja, kiedy jedna partia sprawuje nadzór nad placówkami edukacyjnymi. Swoje pomysły, swoje poglądy, swoje ideologie próbuje przełożyć na funkcjonowanie szkół. Szkoły i uczniowie mają prawo do poczucia godności, wolności i autonomii w ramach obowiązującego prawa

- mówiła Barbara Nowacka na konferencji przed siedzibą pomorskiego kuratorium oświaty.

Posłanki przypomniały nieudane forsowanie szkodliwych zmian w prawie oświatowym, nazwane "lex Czarnek". - To, co oglądamy dzisiaj w takich już chyba ostatnich gestach rozpaczy kuratoriów, w tym Pomorskiego Kuratorium Oświaty, to są próby zastraszania, zabrania uczniom poczucia godności i wolności, odebrania nauczycielom możliwości kształtowania szkoły zgodnie z potrzebami rodziców i młodzieży. My tej sprawy nie odpuścimy, będziemy pytać o motywy, częstotliwość i o sensowność tego typu działań - dodała Nowacka. Agnieszka Pomaska zwróciła uwagę na to, że "kuratorka postanowiła zastraszyć tuż przed końcem swojej kadencji". - Postanowiła pokazać, że ona tutaj rządzi. Nie nauczyciele, nie rodzice, nie uczniowie są najważniejszy w polskiej szkole tylko władza centralna. Władza, która będzie mówiła polskiej szkole co można, a czego nie można. My nie mamy wątpliwości, że są to praktyki niedopuszczalne i z nimi wkrótce skończymy. To się wkrótce skończy - zapewniła.

W reakcji na kontrole kuratorium Fundacja GrowSPACE opublikowała Tarczę Prawną 2.0, której szkoły mogą użyć w odpowiedzi na listy. Dodatkowo zapewniła o gotowości wsparcia psychologicznego oraz prawnego. - Musimy pamiętać o tym, że te słowa i kontrole tworzą nasza rzeczywistość i mogą zostać odebrane niezwykle personalnie. Osoby uczniowskie mierzą się na co dzień z zachowaniami przemocowymi, mową nienawiści czy innymi czynnikami głęboko wpływającymi na ich samopoczucie, a kuratoria, zamiast wspierać i zająć się narastającą ilością kryzysów zdrowia psychicznego, wolą kontrolować i zastraszać tym samym dając przyzwolenie na szerzenie nienawiści - podkreśliła Gabriela Gładyszewska z Fundacji GrowSPACE.

Tegoroczny Tęczowy Piątek pod hasłem tworzenia bezpieczniej przestrzeni

Z danych Fundacji GrowSPACE wynika, że w polskich szkołach aż 93 proc. osób uczniowskich wie o obecności osób LGBTQ+ w ich szkole. Ponad połowa: 53 proc. uważa, że ich sytuacja jest trudna lub niewystarczająco dobra. Tęczowy Piątek jest odpowiedzią na potrzebę zmiany. "Cel wydarzenia jest niezmienny, chcemy uwidocznić młode osoby LGBTQ+w społeczności szkolnej. W tym roku szczególnie ważne jest to, by dotrzeć z Tęczowym Piątkiem do małych miejscowości, w których osoby LGBTQ+ tym bardziej narażone są na dyskryminacje" - informuje Fundacja.

Organizatorzy podkreślali, że Tęczowy Piątek stawia na potrzeby osób, które uczą się w każdego rodzaju szkołach "To wy, osoby uczniowskie, decydujecie co i w jaki sposób zorganizujecie w ramach Tęczowego Piątku. Możecie wyrazić swoją solidarność ze społecznością LGBTQ+ ubiorem, powieszeniem plakatu, naklejki czy organizacją wydarzenia w swojej szkole. My dajemy wam szansę na rozwój oraz kierujemy was przez ten proces" - dodają działacze Fundacji. Po raz pierwszy Tęczowy Piątek zorganizowano w 2016 roku. Jest to inicjatywa Kampanii Przeciw Homofobii, która wspiera młodzież i pokazuje, że każda osoba zasługuje na szacunek i bezpieczną oraz przyjazną szkołę. Historię akcji i problemy z jej zorganizowaniem pod rządami działaczy PiS-u, którzy stali na czele ministerstwa edukacji, przypomina sama kampania w poniższym wpisie:

