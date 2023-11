"Uwaga! To nie żart. To sesja zdjęciowa w kopalni Bogdanka (Pole Stefanów, 28 października 2023 r.). I to nie są górniczki. Czy po zaręczynach przyszedł czas na wieczór kawalerski pod ziemią?" - napisała w mediach społecznościowych posłanka Platformy Obywatelskiej Marta Wcisło. Sesja zdjęciowa miała miejsce w polu Stefanów (należy on do spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka").

REKLAMA

Zobacz wideo Kolizja na rondzie. Kierowca przesadził z prędkością i... alkoholem

Rozbierana sesja zdjęciowa w Bogdance. Górnicy: Nie ma tu nic nadzwyczajnego

Posłanka w rozmowie z Onetem wyraziła oburzenie sesją zdjęciową. Mówiła, że taka sytuacja prowadzi do dyskredytacji pracy górników, naraża na szwank dobre imię firmy i wystawia ją na pośmiewisko. Jak przekazała, trwają poszukiwania osoby, która dostarczyła jej zdjęcia z sesji. Ocenzurowane fotografie z półnagimi kobietami bez ubrań ochronnych i kasków posłanka dołączyła do wpisu na platformie X (dawniej Twitter). W tle zdjęć widać maszyny górnicze i pracujących mężczyzn.

Z nieoficjalnych ustaleń Onetu wynika, że sesja zdjęciowa miała zostać przeprowadzona dla producenta maszyn górniczych. Co ciekawe, część górników nie była zaskoczona. - Nie ma tu nic nadzwyczajnego. Może tylko to, że zdjęcia są bardziej odważne niż zazwyczaj - powiedział jeden z pracowników portalowi. Inny zwracał uwagę na naruszenia zasad BHP. - Tyle się mówi o bezpieczeństwie w górnictwie. Bogdanka lubi się chwalić, że wydaje na BHP niemal 200 mln zł, a potem widzimy takie zdjęcia. To niepoważne - mówił.

Bogdanka wydała oświadczenie w sprawie sesji zdjęciowej. "Najsurowsze konsekwencje"

Lubelski Węgiel Bogdanka we wtorek opublikował stanowisko zarządu w związku z sesją zdjęciową. Jak przekazano, firma nie została poinformowana "o kontrowersyjnym charakterze tej sesji zdjęciowej", a także nie będzie tworzyć ani promować kalendarzy zawierających nagie zdjęcia kobiet.

"Wyżej wspomniana sesja została wykonana w weekend, tj. w czasie, gdy ruchem w kopalni nadzoruje podmiot trzeci. Tego dnia prace górnicze kontrolowane były przez Korporację Gwarecką S.A. w związku z zawartą z tą spółką umową. LW Bogdanka nie miała więc wiedzy o rodzaju wykonywanych zdjęć, tym bardziej że zgłoszony wniosek o zgodę na fotografowanie dotyczył zdjęć górniczych 'ciągników BIZON w warunkach dołowych'. Zważywszy na możliwość celowego wprowadzenia Zarządu LW Bogdanka w błąd, Spółka rozważy możliwość skierowania roszczeń przeciwko ATUT Śląskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. w Cieszynie" - czytamy w oświadczeniu firmy.

Jednocześnie zarząd zapewnił, że "w stosunku do pracowników (zarówno spółki jak i podmiotu zewnętrznego), którzy tego dnia nie dopełnili swoich obowiązków w zakresie przestrzegania przepisów BHP, zostaną wyciągnięte najsurowsze konsekwencje służbowe przewidziane w Kodeksie Pracy".

Posłanka Marta Wcisło we wpisie o sesji zdjęciowej wspomniała o zaręczynach w Bogdance. Przypomnijmy, pod koniec grudnia zeszłego roku jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego Michał Moskal miał oświadczyć się swojej wybrance właśnie w kopalni Bogdanka, o czym informowały TVN24 i Onet. Prace miały wówczas zostać zatrzymane na pół godziny, górników wyproszono, wyłączono maszyny. - W ciągu godziny wydobywamy dwa tysiące ton węgla. Jeśli zaręczyny trwały pół godziny, łatwo policzyć, ile kosztowały, biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny węgla. Parę milionów złotych - mówił jeden z górników. Więcej na ten temat w tekście: "Bliski współpracownik Kaczyńskiego miał zaręczyć się w kopalni Bogdanka. Górnicy: Koszt paru milionów".