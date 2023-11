Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Szymon Banna powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że według dotychczasowych ustaleń do kradzieży doszło w poniedziałek, 16 października w czytelni Bibliote ki Uniwersytetu Warszawskiego. Mężczyzna i kobieta wypożyczyli tam 10 książek, z czego do zbiorów wróciły tylko dwie. Skradzione książki zostały wydane w latach 1827-1842 na terenie obecnej Rosji, głównie w Moskwie i Petersburgu. Wartość strat jest szacowana na co najmniej 200 tysięcy złotych.

Prokuratura rozpoczęła śledztwo ws. kradzieży woluminów z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

- W czwartek, 2 listopada, zostało wszczęte śledztwo w sprawie o kradzież mienia znacznej wartości, zagrożonej karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna, którego cytuje portal tvnwarszawa.pl. Podkreślił, że woluminy na aukcjach osiągają wyższą cenę i aby w pełni określić wartość skradzionych dzieł, niezbędne będzie powołanie biegłego.

Przypomnijmy, że we wtorek 31 października rektor UW prof. Alojzy Nowak poinformował o zwolnieniu dyrektorki BUW Anny Wołodko. Uniwersytet Warszawski w specjalnym oświadczeniu poinformował, że "podjęte działania wiążą się z kradzieżą kilkudziesięciu obiektów o szczególnej wartości z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej". "Z uwagi na prowadzone postępowanie przygotowawcze Uniwersytet obecnie nie komentuje zaistniałej sytuacji" - podkreśla rzecznik UW.

Z komunikatów nie dowiadujemy się, o jakie woluminy chodzi i ile konkretnie obiektów skradziono. Stołeczna "Gazeta Wyborcza" podaje, że w BUW odbywał się "zorganizowany proceder kradzieży zbiorów z XIX wieku". Pracownicy uczelni przyznają nieoficjalnie w "GW", że decyzja o zwolnieniu dyrektorki ich zszokowała. - Wiadomo, że dyrektorka odpowiada za nadzór. Jednak komunikat władz uczelni jest tak sformułowany, jakby to ona miała dokonać tej kradzieży. Uważam, że należało ją zawiesić do czasu wyjaśnienia sprawy, a nie zwalniać ze skutkiem natychmiastowym i w dodatku komunikować to tak lakonicznie - przyznaje dziennikowi jeden z profesorów UW. Zawiadomienie w tej sprawie złożył zastępca dyrektora biblioteki.

Anna Wołodko: Będziemy musiały walczyć w sądzie

We wtorek informowaliśmy również o reakcji Anny Wołodko. Na Facebooku napisała, że dzień po jej zwolnieniu to samo spotkało zastępczynię ds. zbiorów specjalnych Katarzynę Śląską. "Zarówno nagły tryb rozwiązania umowy - jak i treść oświadczeń, które zostały opublikowane na stronie UW, przekonują mnie, że o przywrócenie do pracy i ochronę dobrego imienia będziemy musiały walczyć w sądzie" - pisze Wołodko. Dalej dyrektorka relacjonuje: W połowie października pracownicy Oddziału Udostępniania Zbiorów BUW stwierdzili kradzież ośmiu woluminów rosyjskich publikacji z XIX wieku. Na swoim stanowisku pracy jeden z czytelników pozostawił puste okładki i atrapy w miejsce oryginalnych wydawnictw ze zbiorów Biblioteki. Dokładna analiza zamawianych ostatnio do Czytelni BUW wydawnictw XIX-wiecznych pozwoliła ustalić, że atrap, które zostały zwrócone do Magazynu BUW, zamiast oryginalnych obiektów jest więcej, do dziś ustaliliśmy, że jest to około 80 woluminów. Kontrola tej części zbioru jest nadal prowadzona.

