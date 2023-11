Rzecznik Praw Dziecka twierdzi, że osoby związane ze środowiskiem LGBT mają coraz większy wpływ na funkcjonowanie szkół. Mikołaj Pawlak sądzi, że działalność "pseudotęczowych przebierańców to niezwykle groźne zjawisko, które może mieć katastrofalne skutki dla dzieci". Były przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii potępił słowa Rzecznika Praw Dziecka, odwołując się przy tym do postawy Jezusa Chrystusa.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Wojciechowski: Wpływ na środowisko, sprawy społeczne, to wszystko ma ogromny wpływ na decyzje inwestycyjne

Rzecznik Praw Dziecka ostrzega przed LGBT w szkołach oraz islamem na ulicach miast

Rzecznik Praw Dziecka opisał w felietonie dla katolickiego tygodnika "Niedziela", jakie zjawiska, zachodzące rzekomo we współczesnym świecie, uważa za niebezpieczne. Mikołaj Pawlak nawiązał przy tym do symboli ruchu LGBT (tęczowa flaga) oraz islamu (półksiężyc).

"Gdy nad szkolnymi tablicami zamiast krzyży powszechnie zadomowią się pseudotęczowe kolorowe szmaty, a w niektórych dzielnicach miast półksiężyce, będziemy żyć w świecie, w którym będą rządzić pokolenia wychowane bez wartości i zasad, nieznające granic i nieumiejące walczyć ze złem; które nie będą umiały przekazywać takich wartości swoim dzieciom" - napisał w tekście opublikowanym 30 października. RPD dodał, że "wtedy dzisiejsze policyjne statystyki zaczniemy wspominać jako czas szczęśliwości i bezpiecznej oazy pokoju".

Błażej Kmieciak krytykuje Rzecznika Praw Dziecka za tekst o LGBT w szkole. "Chroń nas, Panie, od pogardy"

2 listopada Błażej Kmieciak odniósł się do tekstu RPD Mikołaja Pawlaka na portalu X. Były przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii zauważył, że postawa Rzecznika Praw Dziecka jest sprzeczna z przesłaniem głoszonym przez Jezusa.

"Nie wiem, czy znad szkolnych tablic znikną krzyże. Wiem, że Ukrzyżowany Mistrz nigdy nie nazwałby ważnej dla kogoś tęczowej flagi 'kolorową szmatą'! To on łączył, a nie dzielił, mówił o 'błogosławionych, którzy wprowadzają pokój'. To ma być ochrona praw dziecka!? Chroń nas, Panie, od pogardy" - napisał Błażej Kmieciak.

Tęczowy Piątek w ponad 100 szkołach w całej Polsce. I Tarcza Prawna 2.0

Przypomnijmy, w ponad 100 szkołach w całej Polsce odbyła się 27 października akcja Tęczowy Piątek. W tym roku pod hasłem "Safe Space". Z danych Fundacji GrowSPACE, która była organizatorem akcji, wynika, że w polskich szkołach aż 93 proc. osób uczniowskich wie o obecności osób LGBTQ+ w ich szkole. Ponad połowa (53 proc.) uważa, że ich sytuacja jest trudna lub niewystarczająco dobra.

Tęczowy Piątek jest odpowiedzią na potrzebę zmiany. "Cel wydarzenia jest niezmienny, chcemy uwidocznić młode osoby LGBTQ+w społeczności szkolnej. W tym roku szczególnie ważne jest to, by dotrzeć z Tęczowym Piątkiem do małych miejscowości, w których osoby LGBTQ+ tym bardziej narażone są na dyskryminację" - informowała Fundacja. Teraz zapowiada, że udzieli pomocy prawnej i psychologicznej osobom, które wzięły udział w wydarzeniu i mają, bądź będą miały z tego powodu kłopoty. "Drogie osoby, nie zostaniecie same" - zapewniła Fundacja GrowSPACE, prosząc w razie potrzeby o kontakt przez media społecznościowe. Fundacja zaprezentowała też na Facebooku Tarczę Prawną 2.0, która dowodzi, że świętowanie widoczności osób LGBTQ+ jest legalne.